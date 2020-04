Moggi: “Fui io a volere Bigon sulla pancina del Napoli nel 1989, fu uno scudetto combattuto”

Luciano Moggi parla a Marte Sport Live: “Sono stato io a volere Bigon sulla panchina del Napoli nel 1989. Vincere a Napoli è difficilissimo, si festeggia uno scudetto per un anno intero e questo mi è piaciuto molto. E’ stato uno scudetto combattuto, il duello con il Milan fu incredibile. I rossoneri erano fortissimi. La ripresa del calcio? Se il Governo non ha accettato il protocollo, evidentemente c’è un errore: il piano sanitario andava fatto con il Governo in modo da evitare problemi. In Germania lo hanno fatto. La situazione è in uno stato confusionale, ogni club pensa ai propri interessi. I medici sportivi non andavano esclusi dall’iter. Non parliamo dei playoff, magari chi sta a 20 punti vince il campionato, io non sono d’accordo. Ricordo l’eliminazione in Coppa Campioni a Mosca: Maradona fece quello che voleva lui, non partì con noi il lunedì e qundi non giocò. E’ preferibile non vincere una partita piuttosto che perdere la credibilità di un gruppo”.

Fonte: radiomarte.it

