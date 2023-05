Benevento – Parma 2-2: buona reazione della Strega che rimonta lo 0-2

Serve una vittoria nel match odierno del “Ciro Vigorito” per alimentare le flebili speranze salvezza del Benevento. Arriva un Parma senza problemi di formazione. Tutti disponibili per il tecnico Pecchia che recupera anche Osorio. Questo l’ undici che scenderà in campo: Buffon in porta. Difesa con Delprato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi. A centrocampo Estevez, Sohm. In attacco Man, Bernabé, Benedyczak a supporto di Vazquez.

Nel Benevento mister Agostinelli lascia ancora a casa Simy e La Gumina e recupera Paleari non al meglio della condizione fisica. Mancheranno Leverbe, Pastina e l’ infortunato Capellini. In ogni caso il tecnico anconetano può anche disporre del contributo di Letizia, Carfora ed El Kaouakibi. Questa la formazione che affronterà i ducali: Manfredini in porta e difesa formata da Veseli, Glik e Tosca. A centrocampo Improta, Schiattarella e Acampora con Letizia e Foulon sulle corsie esterne. In attacco la coppia formata da Ciano e Farias.

Arbitro del match il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

La gara

Subito in vantaggio il Parma al 7′: Estevez serve Vazquez che lancia Benedyczak che comodamente supera Manfredini di piatto. Ci provano ancora i ducali con Vazquez al 10′ ma il suo tiro termina fuori di poco. Solo Parma in questa fase iniziale: all’11’ Sohm serve Man che supera Manfredini ma scivola al momento di concludere. La Strega affida la sua reazione ad un tiro di Acampora: al 15′ il centrocampista calcia forte dalla distanza, ma il pallone esce di pochissimo. Cerca di reagire il Benevento. Al 28′ scatta il cartellino giallo per Ciano che commette fallo su Estevez. Errore di Letizia al 29′ che perde il pallone sul pressing di Benedyczak. Il calciatore polacco tira sul primo palo e trova uno strepitoso Manfredini.

Intensifica gli attacchi il Benevento che è sfortunato al 34′: Delprato salva sulla linea di porta una conclusione a botta sicura di Acampora dopo una precedente respinta di Buffon. Pressano gli Stregoni e il Parma si difende con difficoltà. Raddoppiano i crociati al 42′: dalla sinistra Benedyczak appoggia il pallone a Man che comodamente mette in rete a porta vuota. Notte fonda per la Strega che vede anche Buffon dire di no ad una conclusione di Improta al 43′. Il Parma con Vasquez mette i brividi a Manfredini con un tiro che termina di poco fuori al 45′. La prima frazione termina dopo un minuto di recupero con la Strega che va a riposo in doppio svantaggio.

Nella ripresa Agostinelli inserisce Carfora al posto di Letizia. Accorcia le distanze il Benevento con un colpo di testa da parte di Ciano: al 48′ approfitta di un assist di Schiattarella e supera Buffon riaprendo la gara. Al 58′ il Parma manda in campo Zanimacchia, Mihaila e Camara al posto di Benedyczak, Man e Sohm, mentre nel Benevento esce Schiattarella rilevato da Viviani. Continuano i cambi: nel Benevento escono Farias e Improta ed entrano Pettinari e Tello al 67′.

Glik al 71′ rimedia il giallo per proteste. È Buffon a respingere una punizione di Ciano al 76′. Ospiti pericolosi al 77′: Camara viene servito da Vasquez e dopo aver supera Glik tenta lo scavetto su Manfredini ma il pallone esce di pochissimo. Nuovo cambio nella Strega che al 79′ manda in campo El Kaouakibi per Veseli. Risponde anche il Parma che mette dentro Charpentier al posto di Vasquez all’81’. Nel ducali viene espulso Cobbaut all’ 83′ per fallo su Ciano.

Pareggio del Benevento con una staffilata incredibile di Acampora all’ 85′. Dopo una respinta della barriera su punizione di Ciano, il centrocampista del Benevento disegna una traiettoria imprendibile per Buffon. Cambio nel Parma: all’87’ entra Bernabé al posto di Juric. Ammonito Viviani all’ 89′ per fallo su Zanimacchia. Parata di Manfredini che si supera su una conclusione dalla distanza di Estevez. Concessi cinque minuti di recupero nei quali viene ammonito Camara per fallo su Acampora al 91′. Al 95′ è Buffon che dice no a un colpo di testa di Pettinari. Termina 2-2 al Vigorito. Ennesimo pari del Benevento dopo una buona reazione.