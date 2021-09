Napoli: stasera Alex Meret sarà in panchina ad Udine, Mario Rui torna sulla fascia sinistra

Questa sera, alle 20,45, alla Dacia Arena,,si disputerà il posticipo Udinese vs Napoli che manderà in archivio anche la quarta giornata di campionato. Dopo i risultati della domenica che hanno registrato la sconfitta della Roma a Verona ed il pari nella super sfida tra Juventus e Milan, la squadra di Spalletti ha la ghiottissima occasione di portarsi in testa alla classifica, in beata solitudine in caso di successo contro i bianconeri friulani. Riusciranno i nostri eroi ad approfittare di tale opportunità? Alle 22,35 circa, l’ardua sentenza! Tornando alla partita, il tecnico partenopeo, stasera, avrà a disposizione 21 calciatori tra cui anche il portiere Alex Meret, infortunatosi una quindicina di giorni fa, a Genova, riportando un problema alle vertebre, conseguenza della famosa uscita spericolata contro i rossoblù. L’estremo difensore azzurro è tra i convocati, tuttavia, siederà in panchina, tra i pali, infatti, troveremo nuovamente il colombiano Ospina. Si tratta di un recupero molto importante per Spalletti che così potrà contare su due ottimi portieri. Ancora fermi ai box invece gli altri infortunati Lobotka, Demme, Ghoulam e Mertens, però quest’ultimo, molto probabilmente, ci sarà nella prossima gara casalinga di domenica prossima contro il Cagliari.