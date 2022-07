Maurizio De Giovanni colpito da infarto; condizioni stabili

Tanta paura a Napoli per le condizioni di salute del noto scrittore partenopeo, Maurizio De Giovanni, colpito nella notte da un infarto. Tifosissimo della maglia azzurra, De Giovanni, 64 anni, è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli dove i medici lo hanno operato praticando un’angioplastica che gli ha salvato la vita. Attualmente le sue condizioni sono stabili. Lo scrittore che ha sempre difeso la città di Napoli è molto amato non solo dai suoi lettori; una persona perbene stimata del resto, anche in Italia. Maurizio de Giovanni, grazie alla stesura dei suoi tanti racconti, non ultimo il Commissario Ricciardi,, vanta oltre 2 milioni e mezzo di copie vendute. Lui, portavoce di una cultura unica di questa città, non si è arreso mai né al disfattismo né alle facili critiche che dipingevano la realtà campana come invivibile. Tanti i messaggi di vicinanza allo scrittore da parte non solo delle Istituzioni cittadine e di personaggi illustri ma anche di semplici fans ed estimatori. La stessa Redazione di PianetAzzurro si associa alla solidarietà dei moltissimi cittadini napoletani che hanno sommerso il profilo social di De Giovanni. Al famoso romanziere vanno i nostri migliori auguri di una pronta ripresa!.