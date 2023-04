Forgione, Gallo e Trombetti a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “De Laurentiis ha ragione al 99,9%, ma deve perseguire quel 0,1% per salvaguardare la festa e la squadra”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Il problema della divisione tra istituzioni cittadine, Prefetto, Questore e De Laurentiis da un lato e gruppi organizzati dall’altro. Sono dalla parte delle istituzioni tutta la vita, del carattere di De Laurentiis non me n’è mai fregato nulla, conta la carta d’identità o l’operato? Che De Laurentiis sia più romano che napoletano, cosa ci interessa? Disturba la parlata romana? Può darsi. E se fosse americano, vi disturberebbe? O contano i soldini? O conta la capacità manageriale e di gestione? A me, delle sue esternazioni ‘urticanti’ su pizza, caffè e mandolino, non interessa nulla. Ha fatto il bene di Napoli, del Napoli e dei napoletani facendo bene il suo mestiere? Sì o no? È partito da 0 e oggi siamo tra i primi 20 club d’Europa. Qual è il punto che mi preoccupa? Che De Laurentiis continua a dire che questi sono delinquenti, vuole una legge alla Thatcher per spazzarli via tutti: non aiuta. Ho conosciuto capi ultras che lavorano, in maniera civile, perché non dialogare con loro? I gruppi organizzati sono il sale del tifo. Dall’idea di De Laurentiis prendo le distanze, per me lo stadio non può essere né salotto né teatro, ma arena che ribollisca di tifo con i gruppi organizzati che fanno la loro parte. Vogliamo salvare la festa e salvaguardare la squadra e stare tutti in grazia di Dio con grandi coreografie ed un bel tifo? Perché non si può pensare di avere un minimo di apertura? De Laurentiis ha ragione al 99,9%, ma deve perseguire quel 0,1%”.

Angelo Forgione: “La tifoseria organizzata vuole che De Laurentiis vada via”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Angelo Forgione, scrittore e giornalista: “De Laurentiis vuole portare avanti questa battaglia, non so dove arriviamo con questa escalation. Più si va avanti, più il Napoli diventa forte, più la situazione si incancrenisce. Questa cosa diventa un boomerang se gestita in questa maniera. Che il Napoli vinca o meno è irrilevante, la tifoseria vuole che De Laurentiis vada via, ma lui non accenna a questo, va davanti ai microfoni e fa la sua battaglia: questa cosa fa male a tutta la città. Non è vero che megafoni, striscioni, bandiere non si possono portare, il materiale si può introdurre previa autorizzazione. La battaglia alle curve è iniziata da Napoli-Frosinone in Serie B, quando dalla Curva si spostarono ai Distinti rovinando la promozione: è la stessa dinamica. Dal punto di vista della protervia, dello scontro, hanno cominciato loro”.

Massimiliano Gallo: “De Laurentiis riempirebbe lo stadio a Milano e Torino in maniera più serena che a Napoli”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore Il Napolista: “Il Napoli è ai quarti di finale di Champions e ha dei prezzi alti come tutte le partite, c’è chi questi soldi se li è guadagnati e può spenderli. Se il ceto popolare vuole la squadra forte con calciatori strapagati e competitivi allora questo è il compromesso. Questo è il mio pensiero, a Napoli uno che pensa diversamente o provoca o è pagato da De Laurentiis. Con questi prezzi, il Napoli ha una società leader in Italia e che non se la cava malaccio in Europa. Tavolo di dialogo? Il Questore ha chiarito che non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. De Laurentiis vuole estraniare la squadra da una frangia della città. Lui riempirebbe lo stadio a Milano, Torino, in un’atmosfera più gradevole di quella di Fuorigrotta “.

Guido Trombetti: “È tollerabile che 150-200 delinquentucci di Serie B portino questo livello di inciviltà allo stadio?”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: “Vedo la situazione estremamente complessa, ma credo che si possa discutere e dialogare su tutto. Non sopporto tutti questi discorsi, sono argomenti minimali, qui c’è una gravità intollerabile di signori che si sono sfidati tra di lori, picchiando chi non stava ai propri ordini: non voglio neppure più discutere, questo è un problema di ordine pubblico e bisogna intervenire. È tollerabile che 150-200 delinquentucci di Serie B portino questo livello di inciviltà allo stadio? Questi signori non si fanno la tessera del tifoso perché non vogliono essere identificati. Non hanno nulla a che vedere col tifo. Credo che il Napoli sia un’impresa con un legittimo proprietario, noi siamo utenti che se possiamo permetterci l’acquisto del biglietto, assistiamo allo spettacolo, altrimenti non mi metto a fare casini. Nel frattempo, cerchiamo di non abbassare la guardia e organizzare feste e festini, perché se alla Juventus tolgono i 15 punti, le distanze si accorciano”.