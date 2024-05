Syros Cup alla piscina Acquachiara di Napoli la grande festa del nuoto artistico e sincronizzato – 18 e 19 maggio

Sabato 18 e domenica 19 la seconda edizione del trofeo SYROS. La piscina Acquachiara ospita la festa del nuoto sincronizzato

Si torna sempre dove si è stati bene. Deve essere questo il principio che accomuna gli organizzatori e i partecipanti di in grande evento di sport ma soprattutto di una grande festa del nuoto sincronizzato giunta alla seconda edizione.

La Piscina Acquachiara al Frullone (Zona Ospedaliera Napoli) ospita sabato 18 e domenica 19 maggio le gare di nuoto artistico e sincronizzato del trofeo Syros 2024.

La società biancoazzurra ha profuso anche quest’anno un notevole sforzo organizzativo per riuscire ad accogliere ed ospitare circa 180 tra atlete, tecnici e dirigenti consolidando così il suo status di realtà di riferimento in Campania per questa disciplina in continua ascesa.

Le sincronette provenienti da tutta Italia, sei le squadre partecipanti, si sfideranno a suon di musica, acrobazie e balletti acquatici. Il corposo programma di gare prevede diverse esibizioni nelle varie categorie, dalle esordienti fino agli assoluti. In programma numeri spettacolari nelle specialità singolo, duo, trio e a squadre con esercizi liberi ed obbligatori.

Le gare di sabato 18 maggio sono in programma dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La domenica 19 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00. L’ingresso alla Piscina Acquachiara per assistere al trofeo Syros è libero e gratuito.

Questa disciplina sportiva fonde grandi capacità natatorie, acquaticitá, grazia ed eleganza nei gesti e movimenti. Un vero e proprio spettacolo dove ogni dettaglio punta alla perfezione armonica del gesto individuale e collettivo.

“Il mondo Acquachiara – dichiara il Presidente Franco Porzio – sostiene e promuove questa splendida disciplina sportiva di grande valore sportivo e formativo. La nostra mission è divulgare lo sport per tutti e di tutti per ottenere importanti risultati agonistici ma anche contribuire alla promozione della salute e di corretti stili di vita”.

Ai nastri di partenza anche il team Acquachiara guidato dall’allenatrice Martina Siano e dall’assistente Gaia Ciotola. Dopo gli eccellenti risultati conseguiti nella Campania Cup le padrone di casa puntano ai gradini più alti del podio nazionale.

Martina Siano presenta così l’evento:” Siamo lieti di annunciare la seconda edizione del nostro bellissimo Trofeo Syros presso la piscina Acquachiara a Napoli. Si tratta di un Trofeo Nazionale dove prevede l’esibizione di tutte le categorie del nuoto artistico.

Peppe Iannicelli