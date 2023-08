Sorteggio Champions League – Il Napoli inserito nel girone C assieme a Real Madrid, Braga e Union Berlino

Sono appena terminati i sorteggi per l’accoppiamento dei gironi eliminatori della prima fase della massima manifestazione europea per club. Il Napoli di Garcia, testa di serie è stato inserito nel raggruppamento C assieme al Real Madrid, al Braga e all’Union Berlino. Come al solito gli azzurri ritrovano i blancos, affrontati in Coppa dei Campioni e in Champions, sempre in incontri ad eliminazione diretta e purtroppo l’hanno sempre spuntato loro. Però in questa occasione la situazione è totalmente diversa, prima perchè il Napoli, oggi è tra le migliori d’Europa, a differenza del Real Madrid che ha perso pedine importanti, per infortuni gravi e partenze eccellenti e poi perché gli spagnoli sono nel raggruppamento degli uomini di Garcia e ad assieme al Napoli godono del favore del pronostico per passare, entrambe, al turno successivo. C’ è soltanto da stabilire chi vincerà il girone. Ovviamente, nel calcio tutto è possibile, tuttavia non vedo come le altre due antagoniste possano far paura a due big come le squadre di Ancelotti, che tornerà al Maradona da ex e di Garcia. Nella giornata di sabato usciranno i calendari delle partite.