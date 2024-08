Novità sul futuro di Osimhen: prima offerta dell’Al-Ahli, il nigeriano apre agli arabi

Clamorosa novità per il futuro di Victor Osimhen, centravanti nigeriano apertamente in uscita dal Napoli, che questa sera ha battuto col risultato di 3-0 il Bologna. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, sarebbe arrivata sul tavolo del club di De Laurentiis una prima offerta da parte della società araba dell’Al-Ahli.

Si tratterebbe di una proposta molto ricca, anche se l’emittente non ne riferisce l’entità, ma vi sarebbe una novità molto rilevante. Finora Osimhen aveva infatti chiuso a prescindere le porte a qualsiasi ipotesi di trasferimento in Arabia Saudita. Il giocatore avrebbe invece aperto alla possibilità di considerare questa offerta, forse in considerazione del fatto che le offensive di Chelsea, Arsenal o Paris Saint-Germain non si sono finora concretizzate.

La cessione di Osimhen consentirebbe al Napoli di sbloccare definitivamente un mercato in entrata che negli ultimi giorni ha fatto segnare dei significativi passi in avanti. La missione inglese del Giovanni Manna ha infatti avvicinato la società partenopea a Romelu Lukaku, che dovrebbe trasferirsi a breve per 30 milioni di euro più bonus, nonché di Scott McTominay, centrocampista del Manchester United per il quale il Napoli ha trovato un’intesa di massima sui 30,5 milioni di euro.

TuttoMercatoWeb.com