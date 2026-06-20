ADL a Los Angeles: occhi su De Bruyne e Lukaku, il Belgio cerca il riscatto contro l’Iran

Tra vacanze, Mondiale per Club e programmazione della nuova stagione, Aurelio De Laurentiis segue con particolare attenzione due dei principali protagonisti del Napoli che verrà. A Los Angeles, il presidente azzurro assisterà alla sfida tra Belgio e Iran, con Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku osservati speciali.

De Laurentiis negli Stati Uniti tra relax e calcio



Da Hollywood a Inglewood il tragitto è breve, appena una trentina di minuti d’auto. È qui, nella grande area di Los Angeles, che Aurelio De Laurentiis sta trascorrendo alcuni giorni prima del ritorno in Italia, dove lo attende uno degli appuntamenti più attesi dell’estate azzurra: la presentazione della maglia del Centenario.

Nel frattempo, però, il patron del Napoli continua a seguire da vicino il Mondiale per Club. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla sfida tra Belgio e Iran, gara che vedrà protagonisti due calciatori destinati a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo corso azzurro: Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

De Bruyne guida il Belgio, Lukaku pronto a incidere

Dopo l’esordio nel torneo, il Belgio è chiamato a conquistare punti importanti per avvicinare la qualificazione. Kevin De Bruyne dovrebbe partire ancora dal primo minuto dopo la buona prestazione offerta nella gara inaugurale, nella quale ha mostrato qualità, leadership e visione di gioco, sfiorando anche la rete personale.

Romelu Lukaku, invece, dovrebbe iniziare dalla panchina. L’attaccante, entrato a gara in corso nel precedente incontro, ha comunque lasciato il segno contribuendo all’episodio decisivo che ha indirizzato il match.

Allegri punta forte sul tandem belga

I due nazionali rappresentano elementi fondamentali nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Se il Napoli non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di privarsi di De Bruyne, il discorso relativo a Lukaku è stato più articolato nei mesi scorsi.

Nonostante ciò, il nuovo tecnico considera l’attaccante belga una pedina preziosa grazie alla sua esperienza internazionale, alla capacità di fare reparto da solo e al carisma che può trasmettere all’intero gruppo.

La foto che ha conquistato i social

Dal ritiro del Belgio è arrivata anche un’immagine che ha rapidamente fatto il giro dei social network. De Bruyne e Lukaku sono stati immortalati seduti su una panchina del centro sportivo di Renton mentre conversavano serenamente.

Uno scatto semplice ma significativo, che testimonia il rapporto speciale tra due campioni che condividono da anni esperienze, grandi tornei e Mondiali. Nel Napoli dello scorso anno, complice soprattutto la condizione fisica non sempre ottimale di Lukaku, i minuti trascorsi insieme sul terreno di gioco sono stati limitati. In futuro, però, il tandem potrebbe tornare protagonista anche in maglia azzurra.



Per De Laurentiis, la sfida tra Belgio e Iran sarà molto più di una semplice partita del Mondiale per Club. Sarà l’occasione per osservare da vicino due uomini chiave del Napoli che verrà e per raccogliere ulteriori indicazioni in vista della nuova stagione.