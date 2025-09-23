COPPA ITALIA – Il Napoli, nella gara degli ottavi di finale, affronterà il Cagliari, al Maradona

Si è conclusa da poco la partita valida per i sedicesimi della manifestazione tricolore fra il Cagliari ed il Frosinone. I sardi si sono imposti, calando un poker che ha fissato il risuktato sul 4 a 1, in virtù delle reti di Gaetano su Rigore, Borrelli, Felici ed infine di Cavuoto. Per i ciociari rete del momentaneo pareggio di Vergani, Grazie a questo successo travolgente, il Cagliari ha guadagnato il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà, al Maradona, di Fuorigrotta, il Napoli, in data e orario ancora da stabilire.