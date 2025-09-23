NEWS

COPPA ITALIA – Il Napoli, nella gara degli ottavi di finale, affronterà il Cagliari, al Maradona

Armando Fico 23 Settembre 2025 0 27 sec read

Si è conclusa da poco la partita valida per i sedicesimi della manifestazione tricolore fra il Cagliari ed il Frosinone.  I sardi si sono imposti, calando un poker che ha fissato il risuktato sul 4 a 1, in virtù delle reti di Gaetano su Rigore, Borrelli, Felici ed infine di Cavuoto. Per i ciociari rete del momentaneo pareggio di  Vergani, Grazie a questo successo travolgente,  il Cagliari ha guadagnato il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà, al Maradona, di Fuorigrotta, il Napoli, in data e orario ancora da stabilire.

