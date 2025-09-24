Petrazzuolo, Massimiliano Esposito, Diego Armando Maradona Jr, Mandato, Mignano e Cammaroto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”

NM LIVE – Petrazzuolo, Massimiliano Esposito, Diego Armando Maradona Jr, Mandato, Mignano e Cammaroto

NM LIVE – Petrazzuolo: “Parole di Conte sul mercato? Vuole proteggere il gruppo, Buongiorno non ci sarà col Milan, a San Siro mi aspetto ancora Hojlund titolare” Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Criticato l’atteggiamento del Napoli a Manchester, ma lo stesso Guardiola si è difeso contro l’Arsenal? Credo ci sia gelosia nei confronti del Napoli, è sintomo di poca lucidità nelle analisi. I tifosi possono dire quello che vogliono, ma gli addetti ai lavori dovrebbero essere imparziali sempre. E’ un discorso ampio, ma qui analizziamo le partite del Napoli con oggettività. Conte ha espresso il suo parere sul mercato del Napoli, ha solo voluto proteggere il gruppo. Conte con Lucca ha vinto, quell’esultanza parla chiaro. Quell’abbraccio mostra una grande unione di intenti, ne ha parlato lo stesso Lucca in conferenza dopo la partita col Pisa. Il merito è dell’allenatore e della società. Il Napoli ha comunque fatto 3 gol, a differenza di altre squadre post Champions. Poi parliamo di un Napoli da solo in vetta alla classifica, non mi sembra un dato da poco. Buongiorno? Abbiamo riportato il pensiero di Edo De Laurentiis, ma al di là di questo è evidente che Buongiorno non abbia recuperato. Dovrà stare fermo, non ci sarà contro il Milan. Si gioca troppo? Sì, ma lo sapevamo già. Chi di dovere dovrebbe analizzare la situazione, altrimenti lo spettacolo ne risente. Purtroppo ci sono tanti interessi economici. Il Napoli è stato bravo ad aumentare gli introiti derivanti dal merchandising. De Laurentiis si è presentato a sorpresa al Metropolitan per l’anteprima del film “AG4IN”. Polemica Hojlund-Lucca in vista di Milan-Napoli? C’è massima serenità, per me giocherà ancora Hojlund dal primo minuto. Troppe critiche a Di Lorenzo, ha fatto due errori gravi ma non succedeva da tanto tempo, capita e basta. Spinazzola meriterebbe la Nazionale”.

NM LIVE – Max Esposito: “Spinazzola è in fiducia, è un giocatore di alto livello, Beukema è in crescita, Conte dovrà fare più rotazioni, Milan-Napoli sfida scudetto? E’ presto”

MASSIMILIANO ESPOSITO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Anche il City si è difeso contro l’Arsenal così come il Napoli contro il Manchester? Nel calcio succede, dipende dalle partite. Bisogna fare entrambi le fasi: quando hai palla devi capire come attaccare, quando sei senza palla devi chiudere gli spazi e le linee di passaggio. Il Napoli si è difeso benissimo contro il City, anche con un uomo in meno. Guardiola ha concesso il possesso all’Arsenal, evidentemente l’aveva preparata così quella partita. Guardiola ha rispettato il Napoli e Conte, conosce la forza degli azzurri. Peccato per il rosso a Di Lorenzo, ci ha privato di una partita entusiasmante e non ci ha fatto capire la reale forza del Napoli in Champions. Spinazzola? Non lo scopriamo adesso, prima dell’infortunio aveva dimostrato di essere un grandissimo calciatore. Dopo certi gravi infortuni non è mai facile recuperare al 100% dal punto di vista fisico e mentale. Ora, anche grazie alla gestione di Conte, è riuscito a recuperare al massimo la forma ed ha anche grande fiducia. Stiamo rivedendo un giocatore di altissimo livello. Buongiorno? Se hai paura di rifarti male è ovvio che non spingi mai al massimo. Lui è un titolarissimo, è un difensore che fa la differenza nel Napoli. Beukema per fortuna sta crescendo, anche contro il Pisa ha fatto bene. Vorrei vedere anche Marianucci, è giovane ma ha potenziale. In questo momento non abbiamo ancora visto alcuni giocatori come lui, come Lang o Neres. Neres è anarchico tatticamente, ma ha degli strappi incredibili. Politano è molto più ordinato ed è migliorato tantissimo, ma con tante partite ravvicinate dovranno giocare tutti. Conte sta facendo certe scelte per consolidare l’11 titolare, ma spero che dopo vedremo anche tutti gli altri. Andando avanti così potrebbero esserci altri infortuni altrimenti. Milan-Napoli uno snodo importante per lo scudetto?? E’ una partita che dice tutto e niente, anche in caso di sconfitta non ci sarebbero drammi. Vincendo puoi ottenere un vantaggio, ma è ancora molto presto. Sarà più interessante vedere se questo Napoli rinforzato può dire ancora la sua in campionato. Juan Jesus al posto di Buongiorno? Si fa trovare sempre pronto, però in questa linea difensiva senza i titolari, vista anche l’assenza di Rrahmani, può fare più fatica”.

NM LIVE – Diego Maradona Jr: “Il Pisa ha messo in difficoltà il Napoli, ma gli azzurri hanno dei giocatori forti, Meret merita rispetto, Lucca ha margini di miglioramento, gara complicata contro il Milan”

DIEGO ARMANDO MARADONA JR, allenatore ed ex centrocampista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Se anche Guardiola difende e soffre qualcosa sta cambiando? Si gioca troppo, si giocano ogni 3 giorni partite complicate. Il City in 7 giorni ha dovuto giocare con United, Napoli e Arsenal, non si può sempre dominare. Le idee restano le stesse, ma in campo ci sono anche gli avversari che a volte possono giocare meglio di te ed essere migliori di te, capita. Vedere una squadra di Guardiola col 38% di possesso palla è strano, ma ripeto: non si può essere sempre belli e vincenti. Napoli-Pisa? Il Pisa è la squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli, ha corso tantissimo potendo giocare una volta a settimana. Il Napoli col doppio impegno ed i viaggi ha fatto più fatica, ho visto una squadra stanca ma i giocatori forti fanno la differenza. Meret ha fatto benissimo, vorrei parlare con i suoi detrattori. Meret non dà nell’occhio, ma ha vinto due scudetti in tre anni da titolare. Serve rispetto, sono felice per la sua prestazione. Vittoria fondamentale, un successo sofferto che testimonia che in Serie A non esistono partite facili. Abbraccio tra Conte e Lucca dopo il gol dell’attaccante? Ha fatto un gol molto bello, rischiando anche la brutta figura. Lucca è un capitale della società, è stato pagato tanto. Non lo reputavo pronto per il Napoli, ma sicuramente ha margini di miglioramento. Non è pronto per essere un titolare, ma è un prospetto importante e potrò dare una mano, soprattutto in certe partite del campionato italiano. Quell’abbraccio è stato un segnale importante. Troppe critiche al Napoli primo in classifica? Le critiche che arrivano dal nord lasciano il tempo che trovano, il presente del Napoli sta dando fastidio. A Napoli, dopo i fischi a mio padre, non mi meraviglia più nulla. Il Napoli però deve alzare l’asticella, in maniera quotidiana, lo ha detto lo stesso Conte. Di Lorenzo? Contro il City non lo ritengo un errore grave, quello contro il Pisa invece sì. Buongiorno è il difensore italiano più forte, la sua assenza sarà pesante. Contro il Milan mi aspetto una partita complicata, bisognerà battagliare contro una squadra fastidiosa. Hojlund? Sono convinto che sarà titolare, non vedo perchè non debba essere così. Il Napoli ha un calendario fitto, ma un attaccante di 22 anni integro fisicamente è l’ultimo dei problemi, vediamo invece come verrà gestita la situazione in difesa”.

NM LIVE – Mandato: “Napoli? Troppe critiche, godiamoci il primo posto, Lucca ha solo bisogno di tempo, sfida col Milan? Sono ottimista”

TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il gol di Gilmour è stato importante e fondamentale contro il Pisa. Ho letto tante critiche al Napoli, ma dobbiamo goderci i numeri e la classifica francamente, gli azzurri stanno avendo una continuità incredibile. Conte avrà tempo e modo per far crescere la squadra. Lucca e l’abbraccio con Conte, serve solo pazienza? Sì, purtroppo si vuole sempre tutto e subito. Bisogna tempo a tutti i nuovi di entrare a far parte del progetto azzurro, stiamo parlando di ragazzi che hanno pregi e difetti e che arrivano da altre realtà. Giocare a Udine è diverso, diamogli tempo e alla fine tireremo le somme, nel frattempo stanno arrivando i risultati. Milan-Napoli? Una partita di cartello contro una squadra forte che non fa le coppe ed ha un allenatore vincente. Sulla carta il Napoli si è rafforzato, ma non vuol dire che vincerà tutte le partite, sono però ottimista. Conte preparerà bene la partita, il carattere dell’allenatore azzurro inciderà sempre tanto sul gruppo. Questa è l’arma vincente del Napoli”.

NM LIVE – Mignano: “Milan-Napoli è un importante crocevia, ma questa sfida non va caricata troppo, gli azzurri dovranno dare il massimo prima della prossima sosta”

RAFFAELE MIGNANO, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Complimenti a Gilmour, è stato bravo a farsi trovare pronto segnando un grande gol contro il Pisa. Anche Guardiola ha fatto solo il 38% di possesso palla contro l’Arsenal, il calcio sta cambiando con troppe partite? E’ un allenatore intelligente, ha fatto capire che c’è un nuovo modo di fare calcio. Il calcio si evolve nella sua involuzione, con tanti impegni è difficile mantenere sempre alto il livello. Bisogna dunque cercare delle alternative durante la stagione. Milan-Napoli primo snodo della stagione? E’ un importante crocevia, ma non va caricata troppo questa sfida. I rossoneri hanno giocatori importanti e con Allegri sono in rampa di lancio, ma Conte sa che in ogni partita servirà la massima attenzione. Ora con Milan, Sporting e Genoa bisogna dare il massimo prima della sosta, dovranno arrivare altre buone risposte. Il Napoli ha tutte le carte in regola per fare bene in tutte e tre le partite”.

NM LIVE – Cammaroto: “Vice Di Lorenzo? Il Napoli segue Norton-Cuffy e Belghali, Conte punterà su Juan Jesus col Milan a San Siro”

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli cercherà ancora un vice Di Lorenzo a gennaio? Si sta già lavorando, circolano già i primi nomi. Juanlu Sanchez è ancora seguito, ma a metà stagione sarà difficile strapparlo al Siviglia. I nomi seguiti con maggiore attenzione sono quindi Norton-Cuffy del Genoa, un profilo che piace molto a Conte, e Belghali dell’Hellas Verona, il quale ha fatto benissimo contro la Juventus. Scelte per Milan-Napoli? Buongiorno non ci sarà, Conte punterà quindi su Juan Jesus. A centrocampo rivedremo i “Fab Four”, non mi aspetto grossi cambi anche in attacco con Hojlund titolare e Lucca pronto dalla panchina. Se il Napoli supera anche lo scoglio di San Siro inizia anche ad andare realmente in fuga. Cosa mi è piaciuto di più e di meno col Pisa? Non mi è piaciuto l’atteggiamento nel finale, si era visto anche contro la Fiorentina. Conte dovrà lavorare sulla testa dei suoi, le partite non finiscono all’80’, bisogna spingere fino alla fine. Già l’anno scorso abbiamo sofferto tanto nel finale di stagione. Di bello c’è stata la perseveranza del Napoli, anche l’approccio tattico. De Bruyne ha corso più di tutti, è un bel segnale. Leggo troppe critiche al Napoli, sembra che gli azzurri siano al decimo posto. C’è acredine nei confronti di un vincente come Conte, ma anche nei confronti di un Napoli che rischia di poter vincere 3 scudetti in 4 anni. Per le squadre del nord sarebbe un incubo”.