NEWS

Boniek a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli può essere la sorpresa in Champions, l’Inter ha perso un po’ la voglia di vincere”

Vincenzo Letizia 24 Settembre 2025 0 57 sec read

Il vicepresidente UEFA Zibi Boniek è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Conte è una garanzia, un allenatore intelligente che sa come gestire certe cose. Una squadra di nuovo affamata e che cerca un traguardo, anche perché come avversarie quest’anno ha Juventus, Milan ed Inter. Anche se i nerazzurri li vedo un pizzico in difficoltà, mi sembra una squadra che non abbia più tanta voglia di vincere. De Bruyne ha ancora tanto da dire, anche se gioca sotto la punta, mentre Modric è un po’ più semplice perché è arretrato e tocca molti più palloni. Di Modric sono un grande tifoso, però se un calciatore a 40 anni diventa il migliore in campo… (ride, ndr). In Champions League il Napoli può fare bene, ma bisogna capire come affronterà questa fase campionato. Sfortunati nell’incontrare il City e per come è andata la partita. Ma non credo che abbiano difficoltà a raggiungere almeno i play-off. Se mi chiedessero chi sono i favoriti direi i soliti nomi, ma il Napoli potrebbe diventare una sorpresa. Conte aspetta di far bene in Champions ed ha tutte le qualità per poterci finalmente riuscire”.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Allenamento differenziato per Diawara dopo il leggero infortunio occorsogli ieri

Questa mattina,  il centrocampista del Napoli Amadou Diawara, in seguito alla distorsione subita ieri, che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo la seduta di allenamento, […]

25 Luglio 2018 0 22 sec read

De Laurentiis: “Dobbiamo approfondire con Ancelotti che tipo di gioco fare”

La nuova maglia, il mercato, il restyling del San Paolo e tanto altro. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista da Ischia ai […]

29 Giugno 2019 0 3 min read

De Laurentiis, blitz a Castelvolturno: prove di riavvicinamento con Benitez

Blitz di Aurelio Aurelio De Laurentiis al centro tecnico di Castel Volturno: il presidente ha incontrato prima Rafa Benitez e poi il direttore sportivo, Riccardo […]

27 Aprile 2015 0 21 sec read

Mazzarri: “San Siro inciti la squadra. Contro il Napoli sarà una partita affascinante

Gara fondamentale, anche per lui.Walter Mazzarri incontra l’ex squadra nel momento più importante della sua esperienza in nerazzurro, con il doppio ko Cagliari-Fiorentina da riscattare […]

18 Ottobre 2014 0 5 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui