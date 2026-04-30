CHAMPIONS LEAGUE – Pari di rigore nell’altra semifinale di andata fra Atletico Madrid e Arsenal, tutto rimandato in Inghilterra

Montella: a Napoli con orgoglio, temperamento e intelligenza L’allenatore della Fiorentina carica i suoi in vista della trasferta del San Paolo: “Non siamo depressi, siamo in corsa su tutto. I grandi calciatori sono quelli che voltano pagina rapidamente. L’obiettivo importante è mantenere questo posto e se possibile migliorarlo” Parole chiave: Fan Club, Fiorentina, Serie A 2014-2015, Vincenzo Montella