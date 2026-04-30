CHAMPIONS LEAGUE – Pari di rigore nell’altra semifinale di andata fra Atletico Madrid e Arsenal, tutto rimandato in Inghilterra

Partita nettamente non all’altezza della prima semifinale di Parigi, quella vista ieri sera, nella capitale spagnola, tra l’Atletico Madrid e l’Arsenal, contraddistinta da un calcio di rigore per parte che ha sancito il punteggio finale di 1 a 1. I due penalty sono stati trasformati, prima da Gyokeres e poi da Alvarez. Gara intensa, però senza grandi occasioni da rete. Dapprima, c’è stato il vantaggio degli inglesi, allo scadere della prima frazione di gioco, come detto, con il rigore di Gyokeres, entrato in contatto con Hanco . Quindi, nel secondo tempo, c’è stato il pari dei padroni di casa, sempre su rigore, concesso, in concerto col Var per un fallo di mano in area di Withe. Dunque, il tutto si deciderà nella gara di ritorno, in terra inglese.