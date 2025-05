NAPOLI – Conte sta per ripetere quanto fatto con Juventus e Chelsea: scudetto al primo anno, dopo aver ereditato due squadre disastrate

Antonio Conte, facendo i debiti scongiuri di rito, sta per confermarsi l’uomo della Provvidenza per la squadre che, l’anno prima, avevano fallito la stagione. Come accaduto con la Juventus nel 2011/12 e con il Chelsea, nel 2016/17, il mister leccese, adesso, è in procinto di rifare l’impresa di vincere il titolo, alla prima stagione. Un vero miracolo, quello che sta per compiersi con la formazione partenopea, che, di colpo, passa dal decimo posto del 2023/24, al possibile tricolre del 2024/25. Possiamo, quindi, affermare che c’è un metodo Conte, nettamente vincente che, solo lui, sa mettere in atto. L’allenatore salenntino ha avuto il grande merito di far resuscitare una squadra che solo, a giugno scorso, fuori da ogni competizione del vecchio continente, era virtualmente morta e sepolta. A mio avviso, nessun altro tecnico sarebbe stato in grado di fare altrettanto. Questo è poco ma sicuro. Qualora si avverasse il sogno dei tifosi napoletani, Conte si aggiudicherebbe il sesto campionato della sua carriera, dopo i tre conquistati con la Juve e quelli vinti sulla panchina della formazione londinese e dell’Inter, con cui, oltre al titolo, aveva conseguito, un anno prima, un secondo posto. Un curriculum davvero esaltante, non c’è che dire. Le sue squadre, in verità, non sono mai state un esempio di bel calcio ma in questo sport conta solo vincere. Gli almanacchi ricordano,infatti, soltanto i club che si sono fregiati dello scudetto e non queli che hanno dato spettacolo, come per esempio il Napoli di Sarri il quale, con un gioco sublime, tanto da incantare tutti, con 90 punti, non riscì a vincere nulla. Pur se è doveroso dirlo, in quell’annata in cui vinse la Juve accadde qualcosa di non lecito. E’ acqua passata, bisogna pensare al presente che dice che gli azzurri, padroni del proprio destino,sono ad un passo dal quarto tricolore della storia. Per il momento, tutto tace, la piazza ci crede, però, non intende ancora mettersi all’opera con striscioni bandiere e quant’altro e questo rappresenta un segnale di grande maturità. La festa si farà quando sarà la matematica a decretare lo scudetto del Napoli. La Juventus, benchè abbia speso tantissimo sul mercato, rischia addirittura di non qualificarsi per la Champions, per cui è amaramente pentita di non aver, in estate, riportato Conte a Torino. Ora lo rivorrebbe per la prossima stagione. Antonio Conte, tuttavia, è sotto contratto con la SSCN , per altri due anni e a fine stagione si siederà al tavolo delle trattative, con il presidente De Laurentiis, per rinforzare la squadra, che sarà impegnato quattro competizioni: campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa; farà le sue richieste e vorrà essere accontentato. In caso contrario, non esiterebbe affatto, a lasciare Napoli.