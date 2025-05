IL PUNTO SULLA A – 35esima giornata: vincono le due romane e l’Atalanta, pari tra Bologna e Juventus, in coda l’Empoli, ancora k o, rischia tantissimo

La domenica del pallone, validia per il 35esimo turno di serie A,che vedrà il suo epilogo, solo questa sera, con il Monday Night tra il Genoa e il Milan, ha registrato i successi di Lazio e Roma, rispettivamente sulll’Empoli, al Castellani, per 1 a 0 e sulla Fiorentina, all’Olimpico, con lo stesso punteggio. Successo, pure per l’Atalanta che ha passeggiato a Monza, surclassando i retrocessi brianzoli, per 4 a 0. Pari, invece per 1 a 1 tra il Bologna e la Juventus, al Dall’Ara. La classifica, oltre a confermare il Napoli, come potenziale vincitore del torneo, avendo i partenopei ancora tre punti di vantaggio sull’Inter, a sole tre partite al termine, intensifica la lotta per la zona Champions, relativamente all’ultimo posto utile, in cui sono racchiuse, con 63 punti, Juve, Roma e Lazio, con i felsinei ad una sola lunghezza di distanza. I bergamaschi restano terzi, mentre in coda l’Empoli, penultimo, dopo la sconfitta casalinga con i capitolini, rischia la retrocessione.