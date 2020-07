ANTEPRIMA PARTITA INTER – NAPOLI: Test probante per i rispettivi impegni internazionali

Si gioca stasera, al Meazza, l’affascinante sfida tra Inter e Napoli, che in questa stagione va in scena per la quarta volta dopo il match dell’andata e i due di Coppa Italia. In realtà le due compagini non hanno molto da chiedere al campionato se non un test probante in chiave prossimi impegni internazionali. Inter e Napoli, in questa stagione, hanno fallito i loro obiettivi iniziali. Entrambe erano partite con l’intento di contrastare la corazzata bianconera nella lotta scudetto, ma se i nerazzuri non ci sono riusciti solo a causa di alcune partite sbagliate che hanno sottratto punti importanti, gli azzurri hanno mancato di brutto il loro obiettivo di partenza in virtù di una prima parte dell’annata disastrosa sotto l’egida di Carletto Ancelotti. Malgrado ciò i partenopei sono stati capaci di portare a casa la Coppa Italia che permetterà di disputare l’anno prossimo l’Europa League senza passare per i preliminari. La squadra di Conte, invece, ha già blindato la qualificazione ai gironi eliminatori della prossima edizione della Champions. Dunque senza l’assillo del risultato la partita di questa sera, anticipo della penultima giornata di serie A, che avrà inizio alle 21,45, potrebbe regalare agli spettatori davanti alla Tv a pagamento grandi emozioni e gol. Rispetto alla vittoria di Marassi con il Genoa, Conte, in difesa dovrebbe far posto a Bastoni, in luogo di Godin, il quale affiancherà Ranocchia e Skriniar. Out ancora l’acciaccato De Vrij. In mediana ci potrebbero essere due novità, ovvero la presenza di Borja Valero e di Young . Confermati Brozovic al centro e Moses a destra, così come Eriksen alle spalle delle due punte Lukaku e Lautaro Martinez. Gli ospiti dal canto loro non potranno contare sullo squalificato Meretens e sull’infortunato Manolas. Il belga sarà sostituito dal polacco Milik, pur non essendo al massimo della forma, mentre il difensore ex Roma dovrebbe essere rimpiazzato da Maksimovic. Ecco qui di seguito i probabili schieramenti delle due antagoniste:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Milik, Insigne.

Per questa gara i bookmakers danno favoriti gli uomini di Antonio Conte ma si aspettano un match ricco di reti. Appuntamento dunque su Sky Sport serie A alle ore 21,45.