Iachini, Sabatini, Carnevale, Denis, Zazzaroni, De Giovanni, Bruscolotti a Kiss Kiss Napoli

Giuseppe Iachini, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Raspadori l’ho avuto al Sassuolo quando era in primavera. lo vidi giocare da esterno e capii subito che dovevo portarlo in prima squadra. Si intravedeva che aveva doti tecniche ed una grande professionalità. Nel tempo ha maturato la capacità di essere polivalente in attacco, riuscendo a coprire più ruoli. Ieri ha fatto un grande gol confermando le sue doti balistiche che sono ormai note. Conte ha fatto un lavoro straordinario e su più livelli. E’ arrivato in una situazione in cui doveva ricostruire una squadra abbattuta soprattutto nel morale dopo la scorsa stagione con tanti giocatori che avrebbero preferito cambiare aria. Li ha rimotivati e rivitalizzati, oltre ad aver aggiunto giocatori funzionali. Ha fatto sentire importanti tutti ricevendo massima disponibilità e riuscendo a sopperire alle assenze per infortuni e alla partenza di Kvara a gennaio”.

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Il Napoli ha fatto una grandissima stagione nonostante alcune scelte legata ai bilanci, vedi la cessione di Kvara. Gli azzurri stanno facendo un’opera d’arte e il popolo napoletano deve goderne. Se questo Napoli gioca male allora io sono un cattivo analizzatore del calcio, perchè quando vedo questa squadra giocare non cambio canale, vedo tutta la partita. Paragone Spalletti-Conte? Se Conte vince ha fatto un prodigio. Anzi, per me è un prodigio calcistico anche parlare del Napoli in lotta per lo Scudetto ad oggi, soprattutto se pensiamo a come era finita la scorsa stagione e come è partita questa”.

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A inizio stagione dissi che il Napoli, avendo preso Conte, sarebbe stata una garanzia. Poi sono arrivati giocatori che sono stati determinanti per lo scudetto. Su Conte non c’è nulla da dire, un mese fa il Napoli era in seria difficoltà di risultati. Oggi c’è qualche problema fisico di troppo e le mosse di Conte, tipo quella di Spinazzola alto, sono state vincenti. Il Raspadori messo vicino a Lukaku ha dato i suoi frutti, per me con loro due insieme la squadra funziona ancora di più. Raspadori è quel giocatore di movimento che dà una grande mano a Lukaku, è molto mobile e mi ricordano la coppia Careca-Carnevale. Lukaku? In questo momento non è decisivo in zona goal, ma fa un gran lavoro. La sua presenza è una gran cosa, poi ogni tanto il suo goal lo fa. Udinese? Abbiamo giovani forti, sabato abbiamo fatto una grande partita a Cagliari. M’aspetto che qualche squadra si presenterà a fine stagione per chiederci qualche giocatore. Solet e Lucca? Hanno mercato, Lucca sembra un giovane Carnevale ed è in rampa di lancio. Se dovessero restare ad Udine allora potremmo parlare di salvezza già acquisita l’anno prossimo. Lucca e Lukaku insieme? Sono due attaccanti simili, sono entrambi fortissimi. Se stai in difficoltà ti affidi a due animali del genere che possono fare la differenza”.

German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Carnevale da giocatore? Tanta roba, secondo me è presto per paragonare Lukaku a lui. Lukaku? Gli avrei dato 7 in pagella, è un attaccante che in fase di non possesso fa un lavoro straordinario. Il suo lavoro permette alle mezze ali di andare in porta e poi ogni tanto il goal lo fa. Scudetto? Certo che ci credo!”.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La costruzione dal basso è una cagata. Se non hai giocatori adatti, di qualità, che possano realmente importare un’azione e saltare il pressing avversario. In questa fase della stagione conta molto più la mentalità che la tattica. Conta la capacità di riuscire a convincere i giocatori a dare tutto e sacrificarsi in ogni settore. Questo è fondamentale. I giocatori quando sentono l’autorevolezza e la credibilità dell’allenatore le cose le fanno. E se vedono che arrivano i risultati le fanno ancora meglio”.

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Napoli c’è un clima stranissimo, c’è una gran voglia di festeggiare, ma nessuno se la sente di affrontare una delusione cocente. Siamo tutti con una grande ansia, conosco almeno 7/8 amici che prima di Lecce-Napoli non hanno dormito. Il gioco del calcio è finalizzato a fare un goal più dell’avversario. Il fine non è la bellezza, in quel caso sarebbe nuoto sincronizzato o ginnastica artistica. La bellezza estetica, nel calcio, è una modalità per fare goal. Se il Napoli vince le partite e segna un goal più degli altri perchè non dovremmo essere contenti? Il Napoli è stato per 18 giornate in testa alla classifica, l’Inter ci è stata solo per 9 giornate. L’unico primato europeo, delle italiane, ce l’ha il Napoli con la sua difesa. Il Napoli è l’unica italiana che s’è indebolita a gennaio. Se dovesse andare come spero nessuno sarà autorizzato a dire che questo scudetto sia stato trovato per terra. Il Napoli ha il quinto monte ingaggi del campionato, è la metà di quello dell’Inter. Ove mai succedesse lo scudetto, l’unica squadra sotto Bologna ad aver vinto 4 scudetti sarebbe il Napoli. Pullman scoperto? La città lo meriterebbe. Napoli ha tanti primi in classifica come Mario Martone, Sorrentino, Salemme, D’Alessio, Geolier e sarebbe bello se tutte le eccellenze fossero invitate a fare un giro di campo con De Laurentiis”.

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quello che sta facendo il Napoli ha dell’incredibile, il lavoro paga alla distanza. Tutto ciò che l’anno scorso è stato fatto è stato cancellato, c’è stato un auto convincimento grazie all’allenatore. Questo è frutto di un gran lavoro, non dobbiamo meravigliarci. Io dico che per lo scudetto ci siamo, ma restiamo umili. Lasciamo stare le bandiere per ora, cacciamole quando sarà il momento”.