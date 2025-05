DAVID NERES – Traspare qualche possibiltà che il brasiliano possa tornare a Parma, nel penultimo turno di campionato

Lo staff sanitario dek Napoli appare ottimista su un recupero prossimo del brasiliano David Neres, out, già da tre gare. L’esterno di Conte potrebbe farcela a rientrare prima del previsto ed entro il termine del campionato. Forse potremmo rivederlo in canpo in Parma-Napoli, penultimo turno di massima serie. Per il momento, si tratta di una speranza, seppur suggestiva e ben riposta. Anche Alessandro Buongiorno auspica di poter giocare, almeno l’ultimo mach, il 25 maggio, a Fuorigrotta. contro il Cagliari, magari per festeggiare, con i compagni, lo scudetto 2025. Quindi, vedremo più in là se almeno uno tra Neres e Buongiorno riuscirà a tornare in squadra, prima della fine della stagione, I tifosi napoletani e naturalmente mister Conte incrociano le dita.