CHAMPIONS LEAGUE – Stasera l’Inter al Meazza, contro il Barcellona cerca il pass per la finale

Ritorna questa sera la massima competizione continentale per club, per la prima gara di ritorno delle semifinali; in campo a San Siro l’Inter ed il Barcellona che ripartono dal 3 a 3 del match di andata. Una gara che si presenta spattacolare come in Spagna. Entrambe le contendenti, per aspirare alla sfida finale del 31 maggio prossimo, a Monaco, devono solo vincere. In caso di ulteriore parità, dopo i tempi regolamentari si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La formazione di Inzaghi, vista a Barcellona, sei giorni fa, ha tutte le carte in regola per fare uno scherzetto ai Blaugrana. Il tecnico degli spagnoli pare intenzionato a schierare tra i pali l’ex Juve Szczesny nonostante il recupero di Ter Stegen. In difesa Cubarsì e Araujo, mentre i terzini dovrebbero essere Eric Garcia, al posto dell’infortunato Koundé e Inigo Martinez che dovrà sostituire l’indisponibile Balde. A centrocampo il consolidato due formato da De Jong e Pedri, mentre sulla trequarti spazio a Yamal, Dani Olmo e Raphina. In attacco, Ferran Torres rimpiazzerà Lewandowski, che ha recuperato dall’infortunio, ma dovrebbe partire dalla panchina. Per quanto concerne i padroni di casa, vedremo Sommer in porta, davanti al quale il terzetto difensivo composto da Acerbi, Bastoni e Bisseck. Pavard andrà in panchina. Come esterni a tutta fascia, ci saranno nuovamente Dumfries e Dimarco. mentre nella zona mediana, spazio a Barella, Calhanoglu, e Mkhitaryan. In attacco Marcus Thuram farà coppia con uno tra Taremi e il capitano Lautaro Martinez. La partita sarà visibile in chiato su Tv 8. Domani l’altra semifinale tra PSG e Arsenal al Parco dei Principi di Parigi.