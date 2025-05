Spalletti: “Con De Laurentiis rapporto conflittuale. Da quando ci siamo separati non ci siamo più parlati”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato alla Rai, alla trasmissione 5 minuti di Bruno Vespa, soffermandosi anche sul rapporto con Aurelio De Laurentiis.

Queste le sue parole: “Con De Laurentiis ho avuto un rapporto conflittuale, avrei preferito avesse più umanità nei miei confronti visto l’impegno che avevo messo. Da quando non lavoriamo più insieme comunque non ci siamo più sentiti. Niente mi scivola addosso, tutto mi rimane e tutto mi consuma, le vittorie più delle sconfitte. lo sono fedelissimo a quella che è la mia vita, sentimentale e lavorativa. In ogni caso con lui è andata bene perché abbiamo visto festeggiare i bambini napoletani. Nessuna città sa essere così felice e così malinconica come Napoli e averne visto la felicità è qualcosa che mi porterò sempre dietro”.

AlfredoPedulla.com