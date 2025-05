Monday Night 35esima giornata – Il Milan espugna Marassi, sponda genoana, per 2 a 1

Nel Monday Night del 35esimo turno di serie A, il Milan ha battuto il Genoa, al Ferraris, per 2 a 1, in rimonta, rispondendo al gol del vantaggio rossoblù di Vitinha, nell’arco di pochi secondi. Le reti, tutte nella ripresa. Per i rossoneri hanno firmato il successo Leao ed un autogol di Frendrup. Ora la squadra di Concecao attende conansia la finale di Coppa Italia col Bologna, in programma mercoledì 14 maggio, all’Olimpico di Roma .