Mercato – Indiscrezione dall’Inghilterra: il Chelsea propone uno scambio Lukaku – Osimhen

Nella giornata di ieri è rimbalzata dalla Premier League un clamorosa indiscrezione di mercato, secondo la quale il Chelsea sarebbe pronto a proporre al Napoli uno scambio alla pari Lukaku – Osimhen. La notizia è stata riportata sul sito 90minuti.com. Uno scambio che De Laurentiis e Giuntoli, a mio avviso, non potrebbero mai accettare, innanzitutto per la grande differenza di età tra i due attaccanti, infatti il nigeriano ha solo 24 anni ed il belga 29, quindi, per l’ingaggio abbastanza alto del giocatore, oggi in prestito all‘Inter e per ultimo il rendimento nettamente inferiore dimostrato ultimamente dal calciatore di proprietà della società londinese, che se realmente interessata dovrà sborsare una cifra cash che va certamente al di sopra dei 100 milioni di euro. Ovviamente, per il momento, si tratta solo di rumors di calciomercato che si preannunciano in vista del mercato estivo di luglio. Tuttavia che Victor Osimhen sarà la stella e l’ambito acquisto di tante big europee, nella prossima sessione di calciomercato, questo è sicuro. Per ora, De Laurentiis ha dichiarato che il suo gioiello non è in vendita ma davanti ad un’offerta monstre tutto è possibile.