Conferenza pre-gara Cagliari-Benevento, Stellone: “I giocatori hanno la testa un po’ pesante per i risultati, ma non hanno dimenticato come si gioca”

Alla vigilia del match contro il Cagliari, Roberto Stellone ha rilasciato alcune affermazioni ai media. Ecco quanto affermato dal tecnico del Benevento:

“Sono felice per la fiducia che il presidente mi ha dato. Ho visto molta voglia da parte dei ragazzi per uscire in fretta da questa situazione . E’ un gruppo ben allenato ma tutto l’ambiente ha grande voglia di lavorare. Questo mi fa ben sperare. Se tutti remiamo nella stessa direzione possiamo uscire da questa situazione. Se dovessimo vincere a Cagliari non sarà per merito mio ma per merito dei calciatori. I giocatori hanno la testa un po’ pesante per i risultati, ma non hanno dimenticato come si gioca.

Se tutti daranno quello che hanno, difficilmente perderemo le gare. Ho il mio metodo. La squadra ha vinto poco. Manca un po’ di praticità. Bisogna calciare in porta più dell’avversario. Ognuno deve aiutare l’ altro. A me interessa lo spirito di squadra. La qualità c’è. La squadra è forte e non sono preoccupato per le squalifiche e gli infortuni.

Non ho telefonato Cannavaro per sentire il suo pensiero sui giocatori ma solo per rispetto in quanto sono subentrato al posto suo. Abbiamo le caratteristiche per fare tutti i tipi di moduli. Dobbiamo superare l’ attuale stato d’ animo che ci attanaglia. È una situazione difficile per la classifica ma dobbiamo soltanto lavorare e capirci. Sono sicuro che ne usciremo fuori.

Io alleno e osservo. Non guardo le presenze. Con me gioca chi si allena bene. Valuto tante cose. Quando si perde è un discorso di squadra. Il gol per gli attaccanti arriverà. Quello che ho chiesto è resettare ciò che è stato fatto. Chiedo di lavorare sulla praticità.

Ritengo di avere un parco attaccanti importante per fare tutto. Possiamo giocare con due sottopunte o un attaccante.

Letizia è disponibile. Non ci saranno gli squalificati Schiattarella e Viviani, ma mancherà anche Pastina per un attacco febbrile. Vokic deve recuperare e Ciano ha un fastidio che gli impedisce di giocare. Farias deve sottoporsi a degli esami e Glik non sta ancora bene. El Kaouakibi, invece, lunedì inizierà ad allenarsi con la squadra.

Il Presidente ha molta voglia ed entusiasmo. I tifosi vogliono il bene della squadra e chiedono impegno. È quello che noi non faremo mancare.



Abbiamo lavorato anche sui concetti difensivi. Molti gol arrivano da errori di concentrazione. Ho trovato una buona condizione fisica ma l’ aspetto mentale è importante.

Preferisco fare allenamenti a porte chiuse, ma non per nascondere schemi. Non ne ho parlato con il presidente ma se decidesse di aprire le porte non ci sarebbero problemi.

Chiedo ai miei ragazzi di correre, ma nel modo giusto. Il modulo lascia il tempo che trova. Sono importanti i concetti. Tutte le gare saranno difficili. Il Cagliari è forte ma anche noi lo siamo. Hanno un allenatore che è un maestro”.