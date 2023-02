Napoli – Cremonese – Ciofani sogna di ripetere l’impresa di Coppa Italia

L’ex attaccante del Frosinone, Ciofani, attualmente in forza alla Cremonese, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della partita di domenica al Maradona per parlare del nuovo incrocio con la squadra azzurra. Queste le sue dichiarazioni:

“Malgrado siamo ultimi in classifica, non possiamo prescindere dalle motivazioni visto che giochiamo, ancora in Serie A. Naturalmente siamo dispiaciuti quando perdiamo, per esempio, dopo la sconfitta con il Lecce io sarei stato capace di mettere la testa sotto la sabbia. Siamo dei professionisti e dobbiamo avere sempre le giuste motivazioni. Occorre continuare a lottare e tentare di giocare meglio di come abbiamo fatto finora, come successe proprio al Maradona, alcune settimane fa. Fu una bella soddisfazione vincere contro il Napoli, seppure ai calci di rigore. Per la gara di domenica ci stiamo preparando lavorando sodo, abbiamo lavorato sugli errori commessi sabato. Soprattutto nei singoli reparti, con la speranza di non cadere in più in tali disattenzioni. Ci piacerebbe ottenere gli stessi risultati conseguiti ultimamente in Coppa, anche in campionato, chissà, il calcio è imprevedibile e perchè non sognare un’altra serata come quella di Napoli o Milano!.”