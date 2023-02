ANTEPRIMA PARTITA – NAPOLI vs CREMONESE, la rivincita

Domenica sera il Napoli incontrerà la Cremonese nel suo Stadio, per la ventiduesima giornata di serie A. Una gara dal sapore di rivincita della partita degli ottavi di Coppa Italia, in cui i lombardi eliminarono i partenopei dalla competizione, dopo i calci di rigori, visto il risultato dopo 120 minuti di gioco di 2-2. Un risultato maldigerito dai giocatori di Spalletti che adesso meditano “la vendetta” per lavare quell’onta. La compagine dell’allenatore toscano, in questa stagione, condotta al di là delle più rosee aspettative sta facendo parlare di sé il mondo intero, e rappresenta una mina vagante che può giocarsela alla pari con tutte le big d’Europa, pensando che a breve tornerà la massima manifestazione continentale, nella quale gli azzurri dovranno cimentarsi nel doppio confronto con i tedeschi dell’Entreicht di Francoforte, con gara d’andata in Germania, il prossimo 21 febbraio. Quella di dopodomani, in quel di Fuorigrotta, costituisce una specie di testacoda dal pronostico scontato, però non bisogna prendere l’impegno sottogamba, proprio in virtù dell’esperienza vissuta poco meno di un mese fa. Come dice Spalletti ogni partita va giocata con la stessa concentrazione e determinazione, a prescindere dal valore dell’avversario. Nessun match è vinto in partenza. La Cremonese va considerata alla stregua di una squadra come l’Inter, la Juve, la Roma e così via. La ventiduesima giornata, pertanto, dovrà essere un altro passo in avanti per raggiungere quella vetta tanto desiderata dalla piazza napoletana. Riguardo all’undici che scenderà in campo al Maradona, il mister azzurro, difficilmente, si discosterà dalla formazione vista a La Spezia, probabilmente l’unico dubbio di partenza resta il ballottaggio sulla fascia destra tra Politano e Lozano, con il messicano ancora in vantaggio. In casa Cremonese ci sono forti dubbi sulla presenza di Dessers, che ha accusato, nel corso degli allenamenti, un fastidio muscolare. Ballardini aspetta il responso degli esami strumentali per sapere se poterlo schierare o meno nella partita di Napoli. Alla luce di queste indicazioni le probabili formazioni potrebbero essere le seguenti:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Ciofani. All. Davide Ballardini

Non ci resta, quindi, che passare ai numeri, alle statistiche ed ai precedenti di questo scontro tra prima e ultima della classe, tra due squadre distanziate da ben 48 lunghezze. Azzurri e grigiorosssi si sono incontrati, in passato in A, B , Coppa Italia e Divisione Nazionale per un totale complessivo di 31 partite, il cui bilancio vede i partenopei vincenti in 15 occasioni contro le 6 degli ospiti, mentre 10 sono i risultati nulli. In questo torneo, come tutti ricordano, il Napoli ha subito una sola sconfitta, al Meazza con l’Inter, ma vanta la bellezza di 18 successi in 21 gare, un biglietto da visita straordinario. In netta contrapposizione i risultati della formazione grigiorossa che non ha mai vinto, raccogliendo solo 8 pari e 13 k o. I sogni di salvezza sono, oggi, ridotti al lumicino, avendo 10 punti dalla zona salvezza. Per concludere, la gara di andata, allo Zini di Cremona, terminò con il punteggio di 4-1 a favore degli uomini di Spalletti.