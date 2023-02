Serie A – De Laurentiis si sbilancia mostrandosi ottimista sulla vittoria dello scudetto

La parola scudetto sembra ormai non essere più un tabù per il popolo partenopeo, il quale ha messo da parte ogni sorta di scaramanzia pronunciando spesso questo termine che prima d’ora nessun napoletano osava pronunciare. Oggi i tifosi azzurri ci credono e come nel terzo tricolore della storia, atteso ben 33 anni. Anche il patron De Laurentiis non è da meno e non si nasconde più dietro un dito, uscendo allo scoperto e dichiarandosi assai fiducioso sulla vittoria di questo campionato. Queste, infatti, le sue dichiarazioni in un’intervista alla Bild:

“Vincere lo scudetto significherebbe prestigio, affari buoni e prosperità. Il culmine di un decennio veramente straordinario. In estate abbiamo avuto coraggio e lungimiranza ringiovanendo senza timore la squadra, Luciano Spalletti sta valorizzando tutti i nostri calciatori compiendo un lavoro davvero straordinario che, credo alla fine, premierà la squadra ed i milioni di sostenitori innamorati della maglia azzurra. Lo scudetto è alla nostra portata, non penso affatto a cali o crisi che alcuni auspicano.”

Un De Laurentiis sicuramente orgoglioso del suo Napoli e della sua grande opera in questa città, che ha messo da parte ogni cono ed ogni tipo di scaramanzia.