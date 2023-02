Napoli – Gli azzurri hanno la media punti migliore rispetto alle grandi dei campionati europei

Napoli, che media ! Secondo una statistica condotta dal quotidiano sportivo color rosa, riguardante i migliori punteggi ottenuti nei vari campionati del vecchio continente, è risultato che la squadra di Luciano Spalletti ostenta la media punti più alta, persino a corazzate del tipo Barcellona, Arsenal o Psg. Per la cronaca si tratta di una media di 2,67 a partita, che ha portato gli azzurri a quota 56 in classifica, dopo 21 giornate. Ma non basta il Napoli vanta pure un ulteriore record : è la formazione con più successi e che, maggiormente in porta rispetto alle altre big europee, solo il Bayern Monaco ha fatto qualche tiro in più. Questa la classifica generale della media punti delle più forti d’Europa :

Napoli 2.67 Barcellona 2.65 Arsenal 2.50 Psg 2.45 Bayern 2.11

Se gli uomini del tecnico toscano continuassero a rispettare questa marcia più che trionfale, sarebbero proiettati a superare la barriera dei cento punti, eguagliando il record della Juventus di Antonio Conte.