AZZURRI PER SEMPRE – Gianfranco ZOLA, il ‘tamburino sardo’ che incantò Napoli

In vista della sfida di coppa Italia tra Napoli e Cagliari, in programma mercoledì alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, la nostra rubrica Azzurri per Sempre accende i riflettori su un grande doppio ex: Gianfranco Zola, il Tamburino Sardo, uno dei talenti più puri e romantici del calcio italiano.
Dal Sulcis al grande calcio: la nascita di un funambolo
Zola cresce tra i campetti della provincia sarda, con un pallone che sembra rispondere alle sue dita, più che ai suoi piedi. Dopo le prime esperienze tra Nuorese e Torres, arriva per lui il salto più importante: Napoli lo chiama. È il 1989, gli azzurri cercano un giovane da far crescere accanto al più grande di tutti, Diego Armando Maradona. E sarà proprio il Pibe a consacrarlo: «Questo ragazzo farà strada», disse un giorno Diego, divertito dalla rapidità e da quel piedino vellutato che sembrava un pennello.
Gli anni a Napoli: dal maestro all’erede
Zola non tradisce l’attesa. A Napoli apprende più che in qualunque scuola calcio del mondo: controlli orientati, cambi di ritmo, punizioni telecomandate. Il suo talento sboccia stagione dopo stagione fino a diventare uomo-simbolo in un’epoca di grandi cambiamenti per la società.
Momenti iconici
– Le punizioni, tirate sempre con quella rincorsa breve e pulita.
– La capacità di accendere le partite con un dribbling secco, alla Maradona.
– Quell’atteggiamento genuino, quasi timido, che conquistò in silenzio un popolo rumoroso come quello napoletano.
In azzurro gioca 136 partite e segna 36 gol, molti dei quali di una bellezza rara. Quando nel 1993 lascia Napoli per trasferirsi al Parma, lo fa da protagonista, con la consapevolezza di aver raccolto l’eredità più pesante e di averla resa sua senza mai imitarla.
Il ritorno alle origini: l’amore eterno per Cagliari
La parabola di Zola lo porta fino alla Premier League, al Chelsea, dove diventa leggenda. Ma nel 2003, quando molti lo credono a fine corsa, Gianfranco compie l’ennesimo atto d’amore verso la sua terra: torna al Cagliari, riportandolo in Serie A con la sua classe e con un carisma che non ha bisogno di parole.
A Cagliari vive due stagioni di pura poesia calcistica: gol decisivi, leadership silenziosa, quella solita modestia che lo ha sempre reso speciale.
Un uomo che unisce, un campione che illumina
Zola è uno di quei pochissimi calciatori capaci di essere amati ovunque. Napoli e Cagliari lo considerano un figlio. Due tifoserie calde, diverse, ma accomunate dal ricordo di un talento unico, leggero come un ballerino e feroce come un tamburo che scandisce il ritmo del cuore.
Mercoledì, quando Napoli e Cagliari scenderanno in campo al Maradona, un pezzo della storia di entrambi i club tornerà a vivere nel ricordo di quel numero 10 piccolo di statura ma grande come pochi:
Gianfranco Zola, il Tamburino Sardo.