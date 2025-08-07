Albarella, Padovan, Moretto, Mario Gago e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il duro lavoro di Conte porta disciplina. Su De Bruyne non ci sono dubbi”- “Conte crede fortemente in questo lavoro atletico così intenso. Ci sono sempre i pro e i contro nella scelta del lavoro pressativo o di quello a secco. Il manifesto di Conte è quello di dimostrare di vincere. Il duro lavoro disciplina i giocatori Non si può giudicare il lavoro di oggi di Antonio Conte non si può giudicare. Nelle prime giornate ci sarà qualche rischio, ma è tutto calcolato. Critiche a De Bruyne? Ma non scherziamo. Si deve adattare ad una metodologia completamente diversa, ma con la sua tecnica supererà tutto. Il ritmo gara arriverà dopo aver giocato 5-6 partite ufficiali”.

Giancarlo Padovan ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Conte arrabbiato per non aver vinto le amichevoli, ma sa che c’è da lavorare” – “Le amichevoli non contano nulla, ma servono a provare diverse cose: dagli uomini nuovi a moduli nuovi. Conte sarà arrabbiato come una biscia perché non vuole perdere mai. La sconfitta è sempre un sintomo di un qualcosa che non va e bisogna lavorare di più. Conte sa che quest’anno sarà dura sia vincere lo scudetto che trovare i giusti equilibri. Poi quest’anno, a differenza della stagione scorsa, il Napoli non sarà outsider. Var cosa utile, sono per cambiare ed è una buona cosa il fatto che gli arbitri spiegano le loro decisioni. Ma deve cambiare anche la mentalità del pubblico. Credo che, in ordine sparso,le prime tre posizioni saranno occupate da: Inter, Napoli e Roma. Anche se la Juventus, soprattutto per il terzo-quarto posto, bisogna tenerla sempre d’occhio. Lukaku quest’anno ha finalmente fatto una giusta preparazione e, dunque, potrà dare ancora tanto. Poi Conte non rinuncia mai a Lukaku”.

Matteo Moretto ha parlato così a Radio Napoli Centrale: “Trattativa davvero vicina a chiudersi, il Napoli ha utilizzato una tattica attendista, visto che voleva chiudere per una cifra inferiore ai 17 milioni. Poi c’è stato il Wolverhampton, ma il giocatore (dopo aver ascoltato l’offerta degli inglesi) ha sempre aspettato il Napoli. Quest’ultimo, infatti, ha offerto 17 milioni di euro pagabili in quattro anni. La palla passa ora al Siviglia, che conosce la volontà di Juanlu di andare al Napoli. Gutierrez? Dovrebbe tornare nei primi giorni di settembre, ma l’operazione è quasi vicina a chiudersi. Gutierrez è pronto a viaggiare verso il Napoli. Manca l’ok sulle commissioni di De Laurentiis, ma ci siamo. Lookman? L’Atalanta dà per perso Lookman, ma non vuole venderlo per meno di 50 milioni (bonus compresi). C’è tantissima tensione. La primissima scelta è dell’Inter, ma con l’Atalanta non è mai facile”.

Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Juanlu Sanchez più pronto di Gutierrez, può andare anche al Mondiale” – “Le operazioni Juanlu Sanchez e Gutierrez dovrebbero chiudersi a breve. Il primo ad arrivare sarà Gutierrez. Quest’ultimo si trasferirà per 18 milioni di euro, di cui 9 andranno al Real Madrid. Anche per Juanlu Sanchez è vicino a chiudersi il tutto, visto che il Siviglia ha bisogno di vendere per iscrivere tre giocatori nella lista. Quello che può essere più decisivo è sicuramente Juanlu Sanchez, visto che è più in una fase di crescita. Mentre Gutierrez, così come tutto il Girona, ha abbassato un po’ il livello delle sue prestazioni. Juanlu Sanchez, tra l’altro, potrebbe essere anche più utile per la nazionale spagnola. Juanlu Sanchez può sorprendere i tifosi del Napoli, visto che può ricoprire diversi ruoli. Il Napoli è visto in Spagna come una delle squadre italiane più forti. C’è grande aspettativa per il Milan, visti gli arrivi di Allegri e Modric. Poi, ovviamente, il Como di Fabregas”.

Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori verso l’Atletico” – “Gutierrez è un giocatore del Napoli. Juanlu vicino. Juanlu Sanchez e Gutierrez sono sempre più vicini al Napoli. Poi, guarda caso, c’è la partita contro il Girona che rappresenta l’occasione giusta per annunciarlo. Gutierrez è del Napoli. Mentre Juanlu Sanchez è all’80%. Il Napoli si è sicuramente avvicinato alle richieste del Siviglia, ma la dilazione in quattro può rappresentare un’occasione di allungare ancora i tempi della trattativa. Il Napoli, forse, non è ancora da passare il girone unico tra le prime otto. Il Napoli può arrivare tra le prime dodici, ma non sarà facile. Credo che Raspadori stia andando all’Atletico Madrid, anche se la trattativa non è facile. Deve andare a giocare, così come Simeone. Quest’ultimo non ha mai dato fastidio. Simeone lascia un bel ricordo al Napoli. Lookman? Non penso che ci sia anche il Napoli nella corsa per prendere questo giocatore. Risolverebbe un po’ di problematiche, in campo si fa sentire. Certamente, di fatto, cambierebbe ancora un po’ il Napoli”.

