Rugani, l’agente: “Napoli? Non c’è mai stata una trattativa vera e propria”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Davide Torchia, agente di Daniele Rugani.

“Rugani – Napoli? Ci sarà stato un apprezzamento ma non c’è mai stata una trattativa vera e propria. L’eventuale trasferimento sarebbe stato legato alla partenza di un difensore ma il Napoli sta benissimo come sta. Vari fattori, la Juventus ha messo in campo una strategia per cui i quattro difensori che le servivano erano quelli. La linea era quella, con Demiral dato in prestito e Dragusin è ancora giovane. La Juventus avrebbe dovuto sostituire un giocatore con un altro giocatore e non sarebbe stato facile in questi momenti qui.

Il Napoli è una squadra forte, poi capisco i tifosi ma fondamentalmente, in questo momento, cristallizzare un po’ le posizioni e cercare di non perderne molti è già un gran vantaggio.

Daniele? In genere quando i calciatori che fanno 5-6 anni in un club importante, quando vanno in prestito è difficile che quando torni rientri nell’ottica del programma del club. Spesso succede così, fa parte del calcolo delle probabilità. Si è venuta a creare questa situazione per cui loro hanno puntato sotto questo punto di vista perché c’è un allenatore che lo conosce. Sono partiti da maggio con questa idea e l’hanno portata a termine.”