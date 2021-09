TicketOne, il responsabile area sport: “Vendita biglietti Napoli – Juventus chiusa, vi spiego perché…”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile area sport di TicketOne.

“La vendita dei biglietti di Napoli – Juventus non è mai partita, doveva partire alle 12 ma è stata bloccata. Sul sito del Napoli è ancora presente che alle 12 ci si può collegare ma la vendita è chiusa. Il tutto è originato da un blocco dell’Osservatorio che deve fare una specifica determina per questa partita. Non si può partire con la vendita se c’è una determina dell’Osservatorio che ancora deve essere emanata, le vendite sono condizionate. Il blocco è arrivato alla società un quarto d’ora prima dell’inizio della vendita.

Voucher? Sono veramente contento perché abbiamo lavorato tantissimo nel periodo di lockdown. Non è solo l’azione di ricevere il voucher e poi di spenderlo, esiste una problematica contabile molto complicata che ha richiesto un grosso lavoro. Per i tifosi è stato un gran vantaggio, sono felice che tutti ne possano usufruire sia sul web che nei punti vendita.

Decisione osservatorio? Spero sia abbastanza rapida come decisione, non di giorni ma di ore. Non so cosa ha provocato questa nuova determina specifica, ci sono situazioni che non ci è dato conoscere, neanche la società che le subisce e basta.”