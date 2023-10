Euro 2032 assegnati a Italia e Turchia

Gravina: “Svolta storica, ora gli stadi”

Una grande soddisfazione per la delegazione italiana, guidata dal Presidente federale e Vice Presidente Uefa Gabriele Gravina, che ha parlato così a Sky subito dopo l’annuncio: “Si tratta di una svolta storica per noi, un traguardo che abbiamo inseguito per tanti anni: è dal 1990 che l’Italia non aveva la possibilità di organizzare la fase finale di un evento calcistico così importante, quindi se ci proiettiamo al 2032 saranno 42 anni. Dimostreremo la nostra capacità organizzativa e gestionale dei grandi eventi da parte del nostro Paese”.

Poi, sul tema degli stadi: “Siamo riusciti a ottenere un periodo di tempo importante per progettare e realizzare, la data è quella del 1° ottobre 2026: significa che abbiamo 3 anni per progettare. Non pariamo svantaggiati come indicazioni di stadi perché già 3 sono stati considerati in modo positivo, ne mancano 2 o 3. Dobbiamo considerare il 2032 una grande opportunità e uno stimolo per rivoluzionare l’idea e le infrastrutture del nostro Paese. Dobbiamo raccogliere gli sforzi per abbattere la burocrazia e attuare una rivoluzione culturale su un tema che sfioriamo da anni senza trovare soluzioni. E’ un problema anche di valutazione imprenditoriale. Uniamo gli sforzi per cogliere questa opportunità, ognuno deve fare la sua parte: confido molto nell’appoggio dell’autorità di Governo, ho sentito parlare di Commissario e ben venga, ma non è la soluzione al problema degli stadi in Italia. Il Commissario può favorire e agevolare, ma è uno degli elementi. Tutti gli altri elementi li dobbiamo individuare all’interno del mondo del calcio attraverso la maturità, e questo è il momento giusto per farlo, da parte di tutta la classe dirigente del calcio italiano”. “L’organizzazione congiunta con la Turchia? Il calcio deve essere veicolo di contaminazione, un fenomeno culturale che abbatte barriere e favorisce il dialogo tra popoli. Questa è un’occasione importante, evento di rilevanza europea per il nostro continente, che annulla forme di distanza fisiche tra i Paesi e crea ponti di amicizia”.