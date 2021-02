L’Uefa ha scelto l’arbitro tedesco Daniel Siebert per dirigere il match Napoli-Granada, sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I suoi assistenti saranno Jan Seidel e Dominik Schaal, in qualità di guardalinee, Daniel Schlager nel ruolo di quarto ufficiale e per finire Christian Dingert e Bibiana Steinhaus, giudici incaricati al Var.