BOLLETTANDO

Mondiali, gli italiani credono sempre nella Francia: per uno su cinque il titolo andrà ai Bleus

Vincenzo Letizia 9 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA –Non solo sul campo, dove continua a correre come l’unica nazionale sempre vincente (nei tempi regolamentari), ma anche nelle scelte degli scommettitori: la Francia si conferma la grande favorita per la vittoria finale. Secondo i dati Snai sulle giocate effettuate finora per il titolo di Campione del Mondo, i Bleus dominano nettamente la classifica delle preferenze raccogliendo il 20% delle scelte totali. Esattamente un italiano su cinque è convinto che la coppa finirà nelle mani della nazionale di Deschamps.

Alle spalle dei Blues resiste la Spagna, seconda nelle preferenze ma staccata di oltre sei punti percentuali: sulle Furie Rosse ha puntato il 13,44% degli appassionati. Le due nazionali, in caso di vittoria nei quarti di finale rispettivamente contro Marocco e Belgio, si affronterebbero in semifinale, come a Euro 2024. Più indietro l’Inghilterra, che conquista il terzo gradino del podio con il 7,72% dei flussi di gioco. Quella tra Francia e Inghilterra, per i betting analyst di Betpassion, è la seconda finale più probabile, a quota 7,00, preceduta solo da un Francia-Argentina bis offerto a 6,00.

Proprio la nazionale campione in carica dell’Argentina, non scalda il cuore degli italiani, con solo il 5,87% delle scelte, tallonata a brevissima distanza dalla sorpresa Norvegia, su cui si è concentrato il 4,45% delle giocate. C’è poca fiducia anche nel Marocco, scelto dal 3% degli scommettitori per un altro storico exploit, il primo nella storia dell’Africa. Chiudono il conto due Nazionali che non arrivano nemmeno all’1%: il Belgio fermo allo 0,54% delle preferenze, mentre l’ultimo posto è della Svizzera con lo 0,27%.

EMT/Agipro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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