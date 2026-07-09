Mondiali, gli italiani credono sempre nella Francia: per uno su cinque il titolo andrà ai Bleus

ROMA –Non solo sul campo, dove continua a correre come l’unica nazionale sempre vincente (nei tempi regolamentari), ma anche nelle scelte degli scommettitori: la Francia si conferma la grande favorita per la vittoria finale. Secondo i dati Snai sulle giocate effettuate finora per il titolo di Campione del Mondo, i Bleus dominano nettamente la classifica delle preferenze raccogliendo il 20% delle scelte totali. Esattamente un italiano su cinque è convinto che la coppa finirà nelle mani della nazionale di Deschamps.
Alle spalle dei Blues resiste la Spagna, seconda nelle preferenze ma staccata di oltre sei punti percentuali: sulle Furie Rosse ha puntato il 13,44% degli appassionati. Le due nazionali, in caso di vittoria nei quarti di finale rispettivamente contro Marocco e Belgio, si affronterebbero in semifinale, come a Euro 2024. Più indietro l’Inghilterra, che conquista il terzo gradino del podio con il 7,72% dei flussi di gioco. Quella tra Francia e Inghilterra, per i betting analyst di Betpassion, è la seconda finale più probabile, a quota 7,00, preceduta solo da un Francia-Argentina bis offerto a 6,00.
Proprio la nazionale campione in carica dell’Argentina, non scalda il cuore degli italiani, con solo il 5,87% delle scelte, tallonata a brevissima distanza dalla sorpresa Norvegia, su cui si è concentrato il 4,45% delle giocate. C’è poca fiducia anche nel Marocco, scelto dal 3% degli scommettitori per un altro storico exploit, il primo nella storia dell’Africa. Chiudono il conto due Nazionali che non arrivano nemmeno all’1%: il Belgio fermo allo 0,54% delle preferenze, mentre l’ultimo posto è della Svizzera con lo 0,27%.
EMT/Agipro