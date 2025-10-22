NEWS

Napoli già sotto attacco: 16 gol subiti al 22 ottobre contro i 27 dell’intera scorsa stagione

Vincenzo Letizia 22 Ottobre 2025 0 1 min read

Il Napoli mostra segni preoccupanti in difesa: alla data del 22 ottobre la squadra ha già incassato 16 reti, un dato che, se replicato per tutta la stagione, supererebbe ampiamente le 27 subite nel corso dell’intero campionato precedente.

L’allarme nasce dopo la pesante sconfitta rimediata contro il PSV a Eindhoven, dove il club partenopeo ha subito sei gol in un’unica partita — un risultato mai visto da quasi trent’anni (l’ultima volta nel 1997 contro la Sampdoria).
Non è solo un episodio isolato: il Napoli, in dieci partite disputate finora, ha già collezionato quattro sconfitte. Lo scorso anno, le prime quattro sconfitte arrivarono solo in dicembre, ma quest’anno il quarto ko è arrivato già il 21 ottobre, un segnale che qualcosa nel meccanismo della squadra non sta funzionando come dovrebbe.

Il tecnico Antonio Conte, all’indomani della partita europea, non ha nascosto il proprio disappunto: “Quando concedi gol così è difficile dare spiegazioni”, ha detto, aggiungendo che problemi difensivi derivano anche da “errori singoli, non di squadra” e da meccanismi ancora non assimilati, specie fra i nuovi arrivi.

La stagione è solo all’inizio, ma i numeri raccontano di un Napoli che, nella corsa per obiettivi ambiziosi in Italia e in Europa, non può permettersi tale fragilità difensiva. Conte è chiamato a correggere la rotta in fretta.

Vincenzo Letizia

