Castel Volturno – Tecnico e giocatori azzurri a confronto negli spogliatoi del Centro tecnico, succo del discorso: bisogna cambiare registro

Ieri, in quel di Castel Volturno, negli spogliatoi del Konami Center, vi è stato un lungo confronto tra Mazzarri ed i giocatori del Napoli. A parlare per primi i più anziani della squadra, ovvero il capitano Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Juan Jesus. Ovviamente si è discusso sulla precaria situazione di classifica che non sta onorando per niente lo scudetto conquistato alla grande a maggio scorso. E’ inspiegabile che sia sia passati, in poco tempo, da campioni d’Italia a dei veri brocchi, incapaci di giocare come sapevano fare con Spalletti. Nessun attenuante può essere addotta a loro discolpa. Occorre, fin da sabato prossimo, cambiare registro e tornare quelli di una volta. Ora è assolutamente proibito sbagliare e dimenticare, in fretta, le opache prestazioni fornite negli ultimi tempi che hanno letteralmente deluso ed umiliato la tifoseria partenopea. Toccato il fondo non si può che risalire, almeno lo speriamo tutti. Questa, dunque, la sintesi del colloquio tra le parti. Avranno capito l’antifona i calciatori azzurri? Beh, lo scopriremo, a breve, nel derby campano contro la Salernitana al Maradona.

Fonte: Gazzetta dello Sport