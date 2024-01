Addio a un mito del calcio, addio al Kaiser: è morto Franz Beckenbauer, aveva 78 anni

Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore ha vinto il Mondiale del 1990: impresa riuscita solo ad altri due nella storia, Mario Zagallo e Didier Deschamps. Fu tra i protagonisti della leggendaria Italia-Germania a Messico ’70, e simbolo del calcio mondiale per più di un decennio a cavallo tra fine anni Sessanta e metà anni Settanta. Fu pallone d’Oro nel 1972 e nel 1976. Considerato da molti il più forte difensore al mondo, calcisticamente era nato come centrocampista centrale per poi trasformarsi in libero, da dove la sua personalità gli guadagnò il soprannome di “Kaiser”. Ex capitano della selezione della Germania Ovest negli anni ’70, allenatore della Mannschaft dal 1984 al 1990 ed ex allenatore del Bayern Monaco negli anni ’90, Franz Beckenbauer aveva chiuso la sua carriera di calciatore ai Cosmos nell’83. Organizzatore del Mondiale in Germania nel 2006, dal 1994 al 2009 è stato presidente del Bayern, e poi presidente onorario e icona della pubblicità.