Da ieri sera il Napoli in ritiro, a Pozzuoli, fino al giorno della gara con la Salernitana

Come annunciato dopo l’infausta partita col Torino, i giocatori azzurri, da ieri sera, sono in ritiro presso l’Hotel Serapide di Pozzuoli per cercare di ricaricare le batterie al riparo dalla routine quotidiana della città e della famiglia. L’ennesima orribile perfomance degli uomini di Mazzarri ha scaturito, da parte della società, tale drastica decisione, che, a mio modesto avviso, non rappresenta certamente la panacea di tutti i mali del Napoli. La squadra rimarrà nella cittadina flegrea, almeno, fino al giorno del match con la Salernitana, alternandosi tuttavia, tra l’albergo puteolano e il centro sportivo di Castel Volturno. La scelta del club di De Laurentiis è stata presa affinché i giocatori prendano coscienza dei loro errori e ritrovino, come diceva il sommo poeta, la retta via smarrita. Vista la situazione poco brillante, non vi era nessun sostenitore del Napoli fuori l’Hotel che ospita gli uomini dell’allenatore toscano ma era prevedibile: i tifosi sono troppo arrabbiati e sconcertati per l’andamento disastroso della stagione che, attualmente, è a rischio fallimento. Da quanto si apprende da voci di corridoio, il ritiro potrebbe anche prolungarsi in vista dell’imminente viaggio in Arabia Saudita per disputare la final four di Supercoppa italiana, il prossimo 18 gennaio. Intanto, sabato, a Fuorigrotta non si potrà prescindere dalla vittoria; non oso neanche immaginare cosa accadrebbe qualora il Napoli non incamerasse i tre punti in palio. In tal caso subentrerebbero altre decisioni e altri cambiamenti sia in panchina che nell’organico. Ripeto, io sono contrario ai ritiri ma tutti auspicano che questa soluzione porti, finalmente, all’inversione di tendenza.