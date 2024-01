De Laurentiis fa un nuovo tentativo per Antonio Conte

Aurelio De Laurentiis non molla l’idea Antonio Conte, anzi rilancia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il numero uno del Napoli avrebbe fatto un nuovo tentativo per ingaggiare l’ex allenatore del Tottenham fin da subito, con dettagli interessanti sulla proposta contrattuale. Triennale da oltre 8 milioni di euro a stagione, carta bianca per quanto riguarda il mercato (anche questo invernale) e l’arrivo di un nuovo direttore sportivo.