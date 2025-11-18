L’INTERVISTA – Luciano Marangon: “Italia in crisi profonda. Napoli? Tutto dipende da Conte”

Luciano Marangon, indimenticato terzino del Napoli di fine anni ’70, fu uno dei protagonisti di una stagione memorabile, contrassegnata da corsa, qualità e personalità. Oggi, a distanza di anni, guarda al calcio italiano con lucidità e preoccupazione, analizzando senza filtri il presente della Nazionale e il momento del Napoli di Conte.

L’ex terzino sinistro del Napoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà. L’ex azzurro, protagonista di un campionato storico con la maglia del Napoli, ha analizzato senza giri di parole il momento del calcio italiano e la situazione del Napoli.

Che cosa rimane di questa ultima debacle dell’Italia?

«L’Italia sulla carta dovrebbe essere una Nazionale al livello delle altre big. Non si possono mancare certi appuntamenti, mentre noi rischiamo di mancare il terzo Mondiale consecutivo. Sarebbe una tragedia. I problemi, però, andrebbero individuati alla radice: nei parametri della Federazione e nel fatto che nelle squadre di Serie A giochino soprattutto calciatori stranieri».

Perché non nascono più campioni in Italia?

«In Italia siamo troppo schiavi del risultato. Io in Serie A ho esordito a 17 anni, mentre oggi le società importanti non rischiano più. Quando ero nel settore giovanile della Juventus venivamo seguiti ventiquattr’ore su ventiquattro, e il pallone era sempre al centro degli allenamenti. Oggi invece i genitori convincono i figli che sono i più forti e che l’allenatore non capisce niente».

A Napoli la tregua tra Conte e la società può diventare permanente?

«Dal mio punto di vista vedo una squadra sul livello delle altre, non certo l’ammazza campionato che veniva dipinta a inizio stagione. Oggi tifo per Roma e Bologna, che stanno meritando di lottare per lo scudetto. La squadra di Italiano sta facendo molto bene ed è a tre punti dalla vetta. Per il Napoli, comunque, dipende tutto da Conte».