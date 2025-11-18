COPERTINA

L’INTERVISTA – Luciano Marangon: “Italia in crisi profonda. Napoli? Tutto dipende da Conte”

Vincenzo Letizia 18 Novembre 2025 0 1 min read

Luciano Marangon, indimenticato terzino del Napoli di fine anni ’70, fu uno dei protagonisti di una stagione memorabile, contrassegnata da corsa, qualità e personalità. Oggi, a distanza di anni, guarda al calcio italiano con lucidità e preoccupazione, analizzando senza filtri il presente della Nazionale e il momento del Napoli di Conte.

L’ex terzino sinistro del Napoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà. L’ex azzurro, protagonista di un campionato storico con la maglia del Napoli, ha analizzato senza giri di parole il momento del calcio italiano e la situazione del Napoli.

Che cosa rimane di questa ultima debacle dell’Italia?
«L’Italia sulla carta dovrebbe essere una Nazionale al livello delle altre big. Non si possono mancare certi appuntamenti, mentre noi rischiamo di mancare il terzo Mondiale consecutivo. Sarebbe una tragedia. I problemi, però, andrebbero individuati alla radice: nei parametri della Federazione e nel fatto che nelle squadre di Serie A giochino soprattutto calciatori stranieri».

Perché non nascono più campioni in Italia?
«In Italia siamo troppo schiavi del risultato. Io in Serie A ho esordito a 17 anni, mentre oggi le società importanti non rischiano più. Quando ero nel settore giovanile della Juventus venivamo seguiti ventiquattr’ore su ventiquattro, e il pallone era sempre al centro degli allenamenti. Oggi invece i genitori convincono i figli che sono i più forti e che l’allenatore non capisce niente».

A Napoli la tregua tra Conte e la società può diventare permanente?
«Dal mio punto di vista vedo una squadra sul livello delle altre, non certo l’ammazza campionato che veniva dipinta a inizio stagione. Oggi tifo per Roma e Bologna, che stanno meritando di lottare per lo scudetto. La squadra di Italiano sta facendo molto bene ed è a tre punti dalla vetta. Per il Napoli, comunque, dipende tutto da Conte».

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Mandato: “Hamsik è migliorato per un semplice motivo, ve lo spiego”

TOMMASO MANDATO, agente FIFA, presidente Sportform, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da […]

11 Febbraio 2015 0 1 min read

Sarri, quando la tuta batte giacca e cravatta

L’allenatore del Napoli è stato spesso criticato per il suo look ma con gioco e risultati si sta prendendo la rivincita

20 Ottobre 2015 0 1 min read

ADL tweet: “Stiamo lavorando per voi”. La foto

Attraverso il proprio profilo Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, pubblica una foto in cui lo ritrae in discussione con Bigon e Benitez. “Stiamo […]

21 Luglio 2014 0 12 sec read

Abbiamo un sogno, ci proveremo, sarà un viaggio bellissimo, Sarri, Insigne e Allan infiammano i tifosi nell’incontro a Folgarida

DIMARO-FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 10 LUGLIO 2017 – Sogno è la parola che oggi accomuna il Napoli. “Il nostro sogno è quello di […]

10 Luglio 2017 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui