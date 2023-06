Calciomercato – De Laurentiis spara altissimo per cedere Osimhen, chiesti al PSG 180 milioni di euro

Sull’attaccante nigeriano del Napoli, Victor, Osimhen, miglior attaccante e capocannoniere della serie A, da poco terminata, ha fatto un sondaggio il Psg che vorrebbe portarlo sotto la Torre Eiffel. Però, il Presidente De Laurentiis ha spaventato il club transalpino chiedendo la “modica” cifra di 180 milioni di euro per il suo cartellino. In realtà, si tratta di un prezzo stratosferico preteso dal massimo esponente della società partenopea che ha fatto scappare la dirigenza parigina. Del resto, il patron ha ribadito più volte che vuole trattenere l’attaccante, anche facendo un’eccezione sul suo futuro ingaggio. Solamente in caso di una reale offerta davvero allettante, che non sarà, ovviamente, di 180 milioni, il calciatore nazionale della Nigeria, potrebbe lasciare il capoluogo campano. Ma arriverà questa proposta indecente? Diciamo che sulla base di 120 milioni la trattativa comincerebbe ad essere intavolata. Per il momento siamo alla finestra, aspettando che il calciomercato estio apra ufficialmente i battenti, il primo di luglio, per entrare nel vivo delle operazioni che bollono in pentola.