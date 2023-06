Napoli – Mancano solo venti giorni al raduno degli azzurri al Konami Center di Castel Volturno

Terminata la stagione 2022/23, i calciatori azzurri si stanno godendo le meritatissime vacanze estive. E’ tempo di staccare la spina e dedicarsi ad un pieno relax , senza tuttavia trascurare la forma fisica. Il nuovo allenatore azzurro, dopo la presentazione al Real Museo di Capodimonte si è recato al Centro sportivo di Castel Volturno per rendersi conto della struttura e visionare i vari campi di allenamento. Garcia ha deciso già la data in cui ci sarà la rentrée, per dirla alla francese, vale a dire il raduno precampionato. La rosa si ritroverà al Konami Center il prossimo 12 luglio, cioè tra venti giorni, poco prima di partire alla volta del Trentino per la fase numero uno della preparazione a Dimaro- Folgarida, nello splendido scenario della Val di Sole. Si inizierà con le rituali visite mediche per conoscere le condizioni di tutti i giocatori e per mettere a fuoco i piani strategici futuri, magari con del lavoro personalizzato per coloro i quali necessitano di particolari attenzioni. Duque la stagione 2023/24 sta per bussare alle porte!