NAPOLI – Infiniti disagi per i tifosi azzurri nell’acquisto dei tagliandi per il match con la Sampdoria

Un vero e proprio caos si è registrato nel pomeriggio di ieri per l’acquisto dei preziosi tagliandi relativi all’ultima gara di campionato di domenica 4, allo Stadio Maradona, contro la Sampdoria. Grossi problemi, infatti, su internet sul sito della società TicketOne, sito che è andato in tilt per oltre un’ora, agevolando così una fila di potenziali acquirenti di oltre 100mila persone. Poco dopo, il web è terminato in manutenzione, il che ha reso impossibile l’acquisto dei biglietti. Lamentele e polemiche infinite da parte della tifoseria che non è riuscita nell’intento di accaparrarsi un posto allo Stadio di Fuorigrotta. Sicuramente saranno tantissimi i sostenitori del Napoli che resteranno al palo Dopo pochissimi secondi dalla partenza della vendita, già c’ertano in coda 70mila utenti. Veramente assurdo. Non migliore la situazione nei punti vendita e dalle tabaccherie autorizzate. File chilometriche fuori le rivendite cittadine e della provincia già dalle 12 di ieri.