Editoriale – In fumo il sogno scudetto, solo pari col Parma ma incidono anche le scelte errate di Conte

Editoriale. Continua, per il Napoli, la sindrome delle cosiddette squadre piccole, contro le quali gli azzurri hanno gettato alle ortiche, in casa e fuori, tanti punti. Ieri al Tardini, un altro pareggio che sa di sconfitta, in quanto manda in fumo il sogno di lottare fino all’ultimo, con l’Inter per il titolo. Con questo risultato, la squadra partenopea si scuce lo scudetto dal petto e lo consegna ai nerazzurri, i quali, col successo a Como, si avviano a conquistare il 21esimo tricolore della storia del club lombardo. Sul pari del Tardini, a mio modesto avviso, hanno inciso molto le scelte sbagliate di Antonio Conte che sarà pure un grande allenatore vincente ma quando si intestardisce su certi giocatori, compie delle mosse errate. Perchè non far giocare titolare Allison Santos, l’unico esterno che può saltare l’uomo? Perche togliere Hojlund, De Bruyne e Politano? Inoltre, poichè il Parma non aveva attaccanti, mantenere i tre difensori dietro è stato inutile. Ma tant’è, ormai è andata così ed è già molto per come si era messa la stagione, influenzata dai numerosissimi infortuni di cui non riesco a capire le cause e le colpe. Sta di fatto che vedere un Anguissa nettamente al si sotto del suo standard abituale è inconcepibile. Se dovessi stilare una pagella per la partita con i Ducali, non darei la sufficienza quasi a nessuno, al limite al solito Mc Tominay che ha evitato una vergognosa sconfitta. A Juan Jesus, assolutamente colpevole sul gol immediato del vantaggio del Parma, gli rifilerei addirittura un 4 e sarei pure largo di manica. Adesso, non resta che consolidare la seconda posizione in classifica, senza più guardare avanti; che l’Inter abbia battuto il Como, forse è stato un bene perchè i lariani sono in piena corsa Champions e tenerli lontani a otto punti di distanza è un buon vantaggio, poi, abbiamo allungato di un punto sul Milan, ma ripetere gli sbagli fatti in terra emiliana sarebbe, veramente, assurdo; innanzitutto finiamola con questo gioco lezioso, con passaggetti laterali inutili che non portano a niente, bisogna avere più coraggio in fase offensiva, tirare da fuori e prendere anche qualche rischio. Infine, Conte dovrà rivedere le sue scelte e fare dei cambi sensati, senza attendere i minuti finali. Il Napoli è una squadra forte e non può non vincere contro, senza offendere nessuno, compagini mediocri che, come il Parma, specialmente in casa, perdono con tutte. Dicevano i latini ;” Usus Docet”, auguriamoci che questa esperienza sia foriera di partite migliori.