IL PUNTO SULLA A – 32esima giornata, l’Inter vola verso lo scudetto, vittorie anche per Bologna e Genoa, Napoli solo pari a Parma

La 32esima giornata di serie A ha visto il successo dell’Inter, a Como, in rimonta, dal 2 a 0 iniziale, gli uomini di Chivu sono riusciti ad andare sul 3 a 4 finale che ha spianato loro la strada verso il 21esimo scudetto della storia del club meneghino. Dal canto suo, il Napoli, pareggiando, 1 a 1, col Parma. in trasferta, ha detto addio al sogno scudetto. Vittorie anche per il Bologna che ha battuto il Lecce per 2 a 0 e del Genoa, 2 a 1 al Sassuolo. Il turno si chiuderà questa sera con il Monday Night tra Fiorentina e Lazio