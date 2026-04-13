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IL PUNTO SULLA A – 32esima giornata, l’Inter vola verso lo scudetto, vittorie anche per Bologna e Genoa, Napoli solo pari a Parma

Armando Fico 13 Aprile 2026 0 27 sec read

La 32esima giornata di serie A ha visto il successo dell’Inter, a Como, in rimonta, dal 2 a 0 iniziale, gli uomini di Chivu sono riusciti ad andare sul 3 a 4 finale che ha  spianato loro la strada verso il 21esimo scudetto della storia del club meneghino. Dal canto suo, il Napoli, pareggiando, 1 a 1,  col Parma. in trasferta, ha detto addio al sogno scudetto. Vittorie anche per il Bologna che ha battuto il Lecce per 2 a 0 e del Genoa, 2 a 1 al Sassuolo. Il turno si chiuderà questa sera con il Monday Night tra Fiorentina e Lazio

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