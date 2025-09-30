Napoli-Sporting, Juan Jesus: «Siamo pronti a ripartire, importante vincere domani»

Anche Juan Jesus si è seduto con il mister Conte per presentare la partita di domani in Champions contro lo Sporting Lisbona.

Le parole di Juan Jesus.

«Ci alleniamo tutti insieme, il modo di giocare non cambia. Tutti siamo pronti ad entrare e a giocare. Gli errori si fanno. Siamo pronti e stiamo bene. Nessuna polemica, siamo pronti a ripartire».

Sullo Sporting.

«Lo Sporting è una squadra molto tecnica, dobbiamo essere bravi a gestire. Sono molto pericolosi. Attaccano tanto, ma in difesa hanno qualche difficoltà».

Sul percorso in Champions

«Più punti fai e più sei tranquillo, è importante vincere perchè abbiamo già perso.Con 13/14 punti possiamo andare avanti. Ma pensiamo partita per partita, cammino lungo».

Sul Milan

«Abbiamo giocato bene a Milano, in 7 abbiamo rincorso Leao: la mentalità c’è. Dobbiamo migliorare ancora sicuramente».

Su Di Lorenzo

«Sappiamo l’importanza della partita. Di Lorenzo è un’immagine importante per noi. È sempre al nostro fianco, anche da squalificato».

Il cammino del Napoli

«Siamo a settembre, è presto. C’è tanta aspettativa su di noi, siamo la squadra da battere. Il Milan ha esultato a fine partita, abbiamo dato fastidio. Abbiamo esperienza per continuare il percorso iniziato lo scorso anno».

«È inevitabile che avendo gare più importanti si hanno più infortuni in virtù del fatto che gli allenamenti sono sempre di meno. Quando le problematiche arrivano tutte nello stesso reparto poi diventa chiaramente più difficile gestire tutto».

Sul modulo

«Dobbiamo avere paura di subire gol, difendiamo tutti insieme: non è una questione di modulo».