Champions, Conte alla vigilia della gara contro lo Sporting: Elmas terzino destro e con De Bruyne tutto chiarito

Le dichiarazioni a Sky Sport dell’allenatore del Napoli alla vigilia del match con lo Sporting: “Gara importante anche se abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla – ha detto -. Abbiamo analizzato il ko col Milan, dobbiamo migliorare in alcune situazioni. Se recupereranno Spinazzola o Olivera? Qualcosa forse dovremo rischiare, l’alternativa è Elmas terzino”. E su De Bruyne: “Una volta concedi l’errore, la seconda non lo concedi più”.

Sul calendario

«Lo Sporting ha avuto un giorno in più di riposo, ieri chi ha giocato ha fatto recupero.Oggi dobbiamo preparare la partita, non è la migliore condizione possibile. Ma questo è il calendario, va accettato. Avere un giorno in più ci avrebbe permesso di preparla meglio, ma ci dobbiamo abituare».

Conte spiega il perché dei tanti, troppi infortuni

«È inevitabile che avendo più partite si hanno più infortuni in virtù del fatto che gli allenamenti sono sempre di meno. Quando le problematiche arrivano tutte nello stesso reparto poi diventa chiaramente più difficile gestire tutto».

Ancora domande su De Bruyne

«Non mi piace parlare del singolo, vinciamo e perdiamo da squadra. Sono soddisfatto di domenica sera, più delle partite fatte lo scorso anno. A Milano abbiamo fatto la prestazione, abbiamo dominato. De Bruyne va supportato. Con De Bruyne tutto chiarito, chiusa la situazione».

Su Spinazzola e Olivera

«Speriamo di recuperare Spinazzola e Olivera, ieri hanno svolto differenziato. Ma abbiamo reintegrato Gutierrez. Elmas come terzino potrebbe essere una soluzione».

Il percorso del Napoli

«Ci sarà da fare un percorso complesso e molto difficile. Vogliamo ottenere il massimo con i calciatori che abbiamo, dobbiamo trovare soluzioni e non recriminare».

Sullo Sporting

«Lo Sporting è una squadra di primo livello, vogliamo misurarci per capire il nostro livello»