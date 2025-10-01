NEWS

CHAMPIONS LEAGUE – E’ il giorno del debutto casalingo del Napoli nella nuova competizione continentale

Armando Fico 1 Ottobre 2025 0 1 min read

E’ arrivato il giorno dell’esordio stagionale casalingo del Napoli in Champions League. Nella seconda giornata del girone unico, voluto dalla nuova formula, gli azzurri, stasera al Maradona si troveranno di fronte i vcanpioni del Portogallo dello Sporting Lisbona. Dopo il ko di Manchester esiste un solo risultato per gli uomini di Antonio Conte, ovvera la vittoria, possibilmente con più gol di scarto, visto che  la differenza reti potrebbe essere decisiva nella classifica finale. Inutile dire che l’impianto di Fuorigrotta sarà ancora una volta tutto esdaurito. I Tifosi partenopei vogliono stare vicini alla loro squadra per incitarla dal primo all’ultimo minuto. I tre punti servono come il pane per perseguire l’oboettivo di centrare il passaggio del turno. Il tecnico dei partenopei dovrà far fronte alle numerose assenze che ancora lo costringono a trovare soluzioni di emergenza in difesa. Sempre indisponibili Buongiorno e Rrahmani, con Marianucci e Mazzocchi fuori dalla lista Champions, e con Olivera in forte dubbio, è certo l’impiego di Beukema e Juan Jesus al centro della difesa, con Spinazzola, recuperato, spostato a destra per sostituire lo squalificato Di Lorenzo, mentre sulla corsia mancina vedremo nuovamente lo spagnolo  Gutierrez, che non ha fatto male a Milano  Tra i pali ci potrebbe essere il ritorno di  Milinkovic-Savic.  Per il resto formazione confermata con Politano che indosserà la fascia di  capitano, sull’out destro avanzato,  Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay dietro all’unica punta  Hojlund, atteso ad una prova poù convincente dopo le ultime due gare sotto tono.

Armando Fico

