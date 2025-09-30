COPERTINA

ANTEPRIMA PARTITA – Napoli vs Sporting Lisbona, azzurri obbligati a vincere

Armando Fico 30 Settembre 2025 0 59 sec read

 Dopo la sconfitta subita  al debutto in Champions, a Manchester,  contro il City, il Napoli, domai sera, in casa contro lo Sporting Lisbona deve  subito rimediare  e regalare una gioia ai tifosi azzurri., che peralro hanno mal digerito il ko di Milano, in campionato. Azzurri , quindi, obbligati a vincere. Conte, rispetto a San Siro, farà dei cambiamenti: fuori Marianucci, dovrebbe rientrare in difesa Beukema che farà coppia con Juan Jesus, probabile anche il ritorno di Spinazzola, mentre a centrocampo possibilki innesti di Gilmour e Elmas. Dunque questa l’ipotesi di formazione:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Spinazzola, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; McTominay, De Bruyne, Elmas, Politano; Højlund. All. Conte.

Veniamo ai numeri della sfida con i portoghesi in ambito ufficiale  europeo: soltanto due i precedentri fra le due compagini ed entrambi terminato col risultato ad occhiali, gare disputate nella vecchia Coppa Uefa. Viceversa se parliamo di confronti fra il Napoli e squadre portoghesi, registriamo quattro vittorie dei partenopei su altrettante partite giocate.  Battuti nella massima competizione continentale due volte il Benfica e due volte il Braga. Inoltre, lo Sporting non ha mai vinto in trasferta, contro un club italiano nelle varie competizioni europee, perdendo 13 delle 18 sfide fuori casa.

Armando Fico

