Gilmour prova il recupero verso Dimaro

NAPOLI – Billy Gilmour accelera verso il recupero. In America è andato soltanto da tifoso della Scozia, sognava il suo primo Mondiale in carriera ma è stato costretto al forfait per l’infortunio in amichevole contro Curaçao pochi giorni prima della partenza. Ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro con tempi di recupero stimati inizialmente in due mesi. Ma ora Gilmour può anticipare il rientro. Se prima il ritorno era previsto per il secondo ritiro estivo, quello di Castel di Sangro che inizierà il 30 luglio fino al 13 agosto, adesso c’è speranza per vederlo all’opera già in Trentino a Dimaro. Allegri lo aspetta, il Napoli sarà in Val di Sole dal 17 al 27 luglio per l’inizio del lavoro in vista della nuova stagione. Lo scozzese, intanto, fa il tifo per l’amico McTominay e i suoi compagni. Prossimo appuntamento per la nazionale del ct Clarke, domani a Boston contro il Marocco.