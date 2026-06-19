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Gilmour prova il recupero verso Dimaro

Vincenzo Letizia 19 Giugno 2026 0 44 sec read


NAPOLI – Billy Gilmour accelera verso il recupero. In America è andato soltanto da tifoso della Scozia, sognava il suo primo Mondiale in carriera ma è stato costretto al forfait per l’infortunio in amichevole contro Curaçao pochi giorni prima della partenza. Ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro con tempi di recupero stimati inizialmente in due mesi. Ma ora Gilmour può anticipare il rientro. Se prima il ritorno era previsto per il secondo ritiro estivo, quello di Castel di Sangro che inizierà il 30 luglio fino al 13 agosto, adesso c’è speranza per vederlo all’opera già in Trentino a Dimaro. Allegri lo aspetta, il Napoli sarà in Val di Sole dal 17 al 27 luglio per l’inizio del lavoro in vista della nuova stagione. Lo scozzese, intanto, fa il tifo per l’amico McTominay e i suoi compagni. Prossimo appuntamento per la nazionale del ct Clarke, domani a Boston contro il Marocco.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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